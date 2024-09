L'agenzia federale conferma l'indagine riguardante RFK Jr. e il cadavere di una balena.

In un incontro del sabato, Kennedy ha rivelato durante un evento della campagna in Arizona di essere stato informato dal Servizio Nazionale per la Pesca e la Conservazione dei Mari, un'agenzia sotto l'ombrello di NOAA, di un'indagine in corso relativa a un episodio avvenuto circa vent'anni fa in cui era coinvolto nel recupero di un esemplare di balena deceduta.

In seguito, il lunedì, un rappresentante di NOAA ha confermato a CNN che Kennedy stava effettivamente essendo investigato per questo stesso episodio.

Il portavoce, attenendosi al protocollo standard di NOAA, ha rifiutato di commentare i casi aperti.

Il soggetto è tornato alla ribalta dopo che Kennedy ha abbandonato la sua candidatura presidenziale lo scorso mese, a seguito della riemersione di un'intervista del 2012 con la figlia di Kennedy, Kathleen "Kick" Kennedy, pubblicata su Town & Country Magazine. Nella pièce, Kick ha raccontato di suo padre che usava una sega a catena per staccare la testa del cetaceo dal suo carcasse sulla spiaggia del Cape Cod e trasportare la testa a New York.

Mentre l'articolo acquistava popolarità sui social media, il Center for Biological Diversity Action Fund ha persuaso NOAA a indagare sulle azioni di Kennedy, citando il potenziale danno alla ricerca scientifica a causa del suo comportamento.

Lo stesso sabato, Kennedy ha affermato di aver scritto una lettera a NOAA per contestare l'indagine, sostenendo che l'organizzazione era responsabile della morte della fauna marina attraverso la costruzione di "enormi parchi eolici offshore lungo la East Coast".

A seguito del dibattito, l'indagine sulle azioni passate di Kennedy relative al campione di balena deceduto è diventata un argomento significativo nella politica, con molti che mettono in discussione le sue politiche ambientali. In risposta alla pressione pubblica, l'indagine in corso sulle azioni di Kennedy relative al campione di balena deceduto è diventata un problema importante nei dibattiti politici.

Leggi anche: