L'Agenzia Federale BKA registra circa 8000 intrusioni nel 2023.

L'Ufficio Centrale della Polizia Criminale (BKA) tedesca ha reso noti i dati sulle migrazioni illegali in Germania. I numeri mostrano un aumento della tendenza, con circa 7.920 casi registrati nel corso dell'anno, che rappresenta un aumento del 60% rispetto all'anno precedente. Nel frattempo, il numero di potenziali responsabili è aumentato di circa un quarto a 4.404 individui. La maggior parte di questi individui sotto indagine per il traffico di esseri umani erano cittadini della Siria, della Germania, della Turchia e dell'Ucraina.

Il BKA ha espresso preoccupazione per la crescente pratica di trasferire individui in contenitori pericolosi. I furgoncini, che possono essere noleggiati facilmente e non richiedono una patente specializzata, sono stati spesso utilizzati a tale scopo. Questi viaggi mettono a rischio i passeggeri e gli altri utenti della strada, poiché rappresentano potenziali minacce di asfissia, disidratazione, ipotermia e lesioni in caso di incidenti. La frequenza di persone trovate nell'area di carico di questi furgoncini in Germania è quasi raddoppiata rispetto all'analisi anno su anno del 2022-2023, secondo il Rapporto federale sulla tratta di esseri umani.

Strategie di fuga dopo i tentativi di traffico

Le operazioni di traffico sono diventate progressivamente più audaci e pericolose, mettendo a rischio sia le persone che trasportavano, terze parti e gli agenti delle forze dell'ordine, per evitare di essere scoperti, come dichiarato dal BKA. Sono stati segnalati più di 200 tentativi di fuga in Germania nel 2023, con incidenti verificatisi in quasi un quarto dei casi.

Il BKA ha anche riferito che, nell'anno precedente, le statistiche di polizia hanno elencato 266.224 sospetti accusati di ingresso e residenza illegali. Circa 39.700 individui sono stati considerati "sospetti di traffico di esseri umani in Germania", con un aumento di circa un terzo (33,4%) rispetto all'anno precedente. I paesi di origine principali tra i sospetti erano la Siria, la Turchia e l'Afghanistan.

Il numero di attraversamenti illegali di confine da parte di migranti al confine tedesco è diminuito del 7% nel primo semestre del 2024 rispetto all'anno precedente, come annunciato dalla Polizia federale alla fine di luglio. Il Ministro federale dell'Interno Nancy Faeser ha ordinato controlli di frontiera fissi alla Polonia, alla Repubblica Ceca e alla Svizzera a metà ottobre dell'anno scorso e li ha estesi più volte da allora. Anche se le statistiche a sei mesi forniscono alcune informazioni, non offrono un quadro completo della tendenza complessiva per l'anno.

I trafficanti utilizzano percorsi alternativi

Nel 2023, il BKA ha osservato cambiamenti nelle rotte di traffico. Il numero di attraversamenti di frontiera attraverso la rotta del Mediterraneo centrale verso l'Italia e la rotta del Mediterraneo orientale verso la Grecia è aumentato, mentre gli attraversamenti di frontiera sulla rotta dei Balcani occidentali e la rotta orientale sono diminuiti. Tuttavia, ogni secondo migrante trafficato nel paese (41,9%) è entrato attraverso la Polonia, circa un terzo attraverso l'Austria (29,4%) e circa un quinto attraverso la Repubblica Ceca (22,5%). I trafficanti hanno trasportato principalmente i rifugiati a piedi (37,1%), in furgoncini (25,6%) o in auto (24,3%). Molti individui che hanno attraversato a piedi erano stati probabilmente trasportati vicino al confine in auto o furgone in precedenza, come menzionato dal BKA.

Per scopi di comunicazione, i criminali trafficanti si basavano principalmente sui servizi di messaggistica come Telegram e WhatsApp, come dichiarato dal BKA. Hanno anche utilizzato piattaforme social come Facebook, Instagram e TikTok per pubblicizzare i loro servizi attraverso video brevi che promuovono il traffico verso la Germania. Hanno anche ingaggiato autisti attraverso queste piattaforme.

Wagenknecht: Nessun Paese UE tanto attraente come la Germania

La presidente del BSW Sahra Wagenknecht ha accusato il governo federale del numero crescente di migranti trafficati. Ha dichiarato: "La Germania offre incentivi finanziari significativi e poche espulsioni, anche quando le richieste di asilo vengono rifiutate, rendendola il paese più attraente per la migrazione incontrollata all'interno dell'UE".

Wagenknecht ha criticato la coalizione per aver creato un problema persistente e difficile da risolvere permettendo l'immigrazione illegale. "Questo triste lascito della 'coalizione a semaforo' persisterà, anche se crollasse domani", ha detto.

Come esempio, la membro del Bundestag ha elogiato la Danimarca, dove un governo socialdemocratico mantiene una politica migratoria rigorosa. "La Germania deve finalmente inviare un messaggio al mondo che il caos è finito, come ha fatto la Danimarca", ha detto Wagenknecht. "Coloro che non hanno uno status protetto non possono aspettarsi il sostegno finanziario - tranne che per la loro partenza".

Leggi anche: