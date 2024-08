- L'agenzia federale avverte di orsi di gomma con veleno di funghi mosca

L'Ufficio federale per la protezione dei consumatori e la sicurezza alimentare mette in guardia contro gli orsetti gommosi contenenti la tossina muscimolo del fungo allucinogeno Agarico muscario. La tossina è una sostanza psicoattiva che può influire significativamente sulla psiche e può anche causare sintomi di avvelenamento, secondo il portale Lebensmittel.de. Gli orsetti gommosi sono dannosi per la salute e particolarmente pericolosi per i bambini, poiché il prodotto può essere scambiato per caramelle normali.

"I Muscimolo Gummies" sono distribuiti dalla Cannabis Manufactory (DCM) di Berlino e prodotti a Praga. Ogni confezione contiene due orsetti gommosi con 5 milligrammi di tossina, è stato riferito.

L'Ufficio federale per la protezione dei consumatori e la sicurezza alimentare consiglia inoltre di evitare il consumo di qualsiasi "Muscimolo Gummies" o altri prodotti contenenti la tossina allucinogena muscimolo, poiché rappresentano un rischio per la salute umana, soprattutto per i bambini che potrebbero scambiarli per caramelle normali.

Le piante fiorite, pur non essendo direttamente correlate al problema, dovrebbero essere coltivate con cura nelle case con bambini curiosi, poiché alcune specie potrebbero contenere simili inoffensivi ma ancora confondenti dei prodotti come gli orsetti gommosi.

Leggi anche: