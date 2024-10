L'Agenzia europea per l'asilo prevede una diminuzione del 24% delle domande di asilo in Germania entro il 2024.

In Europa, secondo le statistiche dell'agenzia per l'asilo dell'UE, la Germania si colloca tra i paesi come Norvegia e Svezia con circa 170.600 richieste di asilo alla fine di settembre. Si tratta di una riduzione del 24% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Circa il 30% di queste richieste proveniva dalla Siria, con un'ulteriore quota del 15% dall'Afghanistan e del 13% dalla Turchia.

La Germania ha continuato a guidare le applicazioni per l'asilo nell'UE, insieme alla Norvegia e alla Svezia. La Spagna si è aggiudicata il secondo posto con circa 123.000 applicazioni, seguita dall'Italia con circa 117.000.

L'Italia ha registrato un aumento del 25% delle applicazioni rispetto all'anno precedente, mentre la Grecia ha registrato un aumento del 39%. Il numero più basso di applicazioni è stato registrato in Ungheria (21), Slovacchia (121) e Lituania (284). Tuttavia, l'Austria ha registrato un calo significativo del 57% delle applicazioni, scendendo a poco meno di 19.000.

Il settimanale "Welt am Sonntag" ha ottenuto questi dati da un rapporto della Commissione UE sul migration datato 3 ottobre. Bruxelles ha espresso preoccupazione per un'ipotetica ondata di rifugiati dal Libano all'UE. Il rapporto ha avvertito che con quasi 1,5 milioni di rifugiati siriani in Libano e la situazione umanitaria critica dell'intera popolazione, c'è un'alta probabilità che altre persone fuggiranno dal confine.

despite the halt of flights between Beirut and various locations, migrants found alternative routes such as via Cairo and Damascus airports or land and sea passages through Syria and Turkey, as reported by the newspaper. As of September 29, nearly 345,000 individuals were displaced within Lebanon due to the conflict between Israel and Hezbollah, while around 100,000 individuals had fled to Syria.

La Germania ha mantenuto la sua posizione come uno dei paesi con il maggior numero di richieste di asilo nell'UE, insieme alla Norvegia e alla Svezia. Despite a reduction in requests, Germany still received approximately 170,600 applications by September's end.

