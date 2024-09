L'agenzia di polizia ha condotto un'azione contro il cyberbullismo: BKA ha affrontato un gruppo informatico illegale

Il mercoledì scorso, la BKA ha dichiarato che i sospetti erano presumibilmente concentrati su "individui facilmente manipolabili o mentalmente fragili" per il loro harassment, con l'intenzione di metterli in imbarazzo e spingerli fuori dai loro piattaforme digitali. Circa 10 abitazioni sono state perquisite all'alba di mercoledì a Berlino, Baviera, Baden-Württemberg, Assia, Bassa Sassonia e Brandeburgo.

Durante le perquisizioni, la BKA è riuscita a confiscare diversi dispositivi di archiviazione digitale e strumenti per l'analisi. Questo gruppo dell'Ufficio Centrale della Polizia Criminale Tedesca (BKA) opera principalmente online, attraverso le reti internet.

Stando alla BKA, le tattiche utilizzate da questo collettivo del "Nuovo Ordine Mondiale" includono il fare false chiamate di emergenza per inviare servizi di emergenza alle case delle vittime, come dimostrato nei live stream. Questo tipo di bullismo viene chiamato "swatting". Inoltre, i sospetti sono accusati di aver tentato di rubare informazioni personali dalle loro vittime e di trasmetterle durante queste sessioni di gioco in streaming, insieme a espressioni di odio e simboli legati a organizzazioni proibite.

Questa indagine congiunta è gestita dalla BKA e da un dipartimento specializzato in crimini informatici con sede a Francoforte sul Meno della Procura Generale. Le autorità hanno espresso la loro determinazione a reprimere qualsiasi forma di minaccia, esclusione e odio online.

La perquisizione di diverse abitazioni ha portato le autorità a scoprire che i sospetti stavano attivamente utilizzando i prati delle comunità di gioco online per svolgere le loro attività, sfruttando le vulnerabilità di questi spazi digitali. In seguito, la BKA ha scoperto che questi individui stavano trasmettendo informazioni personali rubate e odio, ulteriormente traumatizzando i loro obiettivi.

