A seguito di una presunta scoperta di una bomba ad aprile in un palazzo di Halle, sono emersi nuovi dettagli sul caso. Un portavoce della procura di Halle ha parlato all'agenzia di stampa tedesca, dichiarando che, secondo un rapporto dell'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato, l'esplosivo scoperto era fatto in casa. Questo corrisponde al precedente rapporto del "Mitteldeutsche Zeitung".

Il presunto costruttore della bomba era un uomo di 36 anni al momento della scoperta. Il portavoce ha mantenuto che si presumeva che avesse intenzione di utilizzare la bomba per attività estremiste di destra. Tuttavia, l'indagine non è ancora stata completamente conclusa.

Secondo il rapporto dell'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato, la bomba era nascosta all'interno di una valigia argentata e consisteva in un grilletto elettrico, materiali pirotecnici, un estintore e vetri rotti. In totale, il dispositivo esplosivo pesava sette chilogrammi, come riferito dalla procura.

I testimoni oculari hanno riferito alla polizia all'inizio di aprile che un uomo di un'unità abitativa stava pronunciando insulti razzisti e minacciando i passanti con un fucile. Ciò ha portato a un'operazione di polizia su larga scala, con più di 50 residenti evacuati dalle loro case.

Tuttavia, è stato successivamente stabilito che l'arma dell'uomo era solo una pistola giocattolo. Gli agenti di polizia lo hanno trovato ubriaco e lo hanno portato in custodia. Secondo la procura, egli rimane in detenzione.

Non appena l'indagine sarà conclusa, la procura deciderà se intentare un'azione penale contro il sospetto, ha confermato il portavoce.

