L'agenzia di polizia, BKA, riporta un aumento del 30% degli incidenti criminali contro i politici.

Un rapporto riservato dell'Ufficio centrale della polizia criminale (BKA) rivela un notevole aumento dei crimini contro i politici nel 2023 rispetto all'anno precedente. Il partito Verde è stato il principale obiettivo di questi attacchi. Solo poco più della metà di questi crimini è stata risoluta dalle forze dell'ordine.

I crimini motivati dall'odio contro i politici e le autorità sono aumentati notevolmente negli ultimi tempi, secondo questo rapporto confidenziale della BKA, come riferito da "Der Spiegel". Sono stati segnalati 5388 incidenti criminali, con un aumento del 29,1% rispetto al 2022.

Secondo il rapporto, la maggior parte di questi casi ha comportato commenti offensivi, spesso fatti in modo anonimo su internet. Il vandalismo è stato un problema comune. Tuttavia, il numero di crimini violenti è diminuito di un terzo, con 118 incidenti segnalati nel 2022. Nel 2022, una maggioranza degli incidenti criminali è stata risolta. In totale sono state identificate 3099 persone sospette, con oltre l'80% di esse di sesso maschile. In circa il 75% dei casi, non è stato possibile specificare le inclinazioni ideologiche del responsabile, né di destra né di sinistra.

Gli attacchi contro i politici del partito Verde sono frequenti

I politici del partito Verde hanno subito il maggior numero di attacchi motivati politicamente (1032 incidenti). Li seguono i membri dell'SPD (536), dell'FDP (434), dell'Unione (324) e dell'AfD (222) per frequenza. Tuttavia, il rapporto non specifica l'affiliazione politica in ogni caso criminale.

La presidente del Bundestag Bärbel Bas ha espresso la sua preoccupazione per questa tendenza, nonostante la pubblicazione delle statistiche della BKA. Ha dichiarato a "Das Parlament" che questo era particolarmente problematico a livello locale, causando la partecipazione di meno persone alla politica. "Deve essere chiaro: le divergenze verbali, anche intense, fanno parte della politica", ha dichiarato Bas. "Tuttavia, se la violenza diventa uno strumento del discorso politico, la democrazia si troverebbe di fronte a una minaccia significativa".

Gli attacchi frequenti contro i politici del partito Verde hanno portato la Commissione a monitorare da vicino la situazione. Date le crescenti incidenti, la Commissione ha richiesto misure rafforzate per proteggere i politici.

