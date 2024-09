L'agenzia di intelligence BND non è obbligata a rivelare la sua valutazione dell'Ucraina a nessun giornalista.

Il Servizio di Intelligence Tedesco (BND) non è obbligato a informare un giornalista se ha descritto la vittoria militare dell'Ucraina come difficile o impossibile in conversazioni private. Inoltre, il BND non è tenuto a rivelare quali mezzi di comunicazione hanno fatto parte di queste conversazioni, secondo la decisione del Tribunale Amministrativo di Lipsia. La richiesta di un'ordinanza provvisoria del giornalista è stata in gran parte respinta.

Tuttavia, il BND è tenuto a rivelare il numero di discussioni riservate individuali riguardanti la situazione militare dell'Ucraina quest'anno. Questa richiesta è stata presentata da un redattore di un quotidiano. Il tribunale ha stabilito che ciò è dovuto a un articolo pubblicato a maggio, in cui si affermava che un politico della CDU aveva dichiarato che il BND aveva intenzionalmente presentato una visione negativa della situazione militare ucraina per influenzare l'opinione pubblica.

Il BND deve rivelare il numero di discussioni individuali. Ciò deriva dal diritto fondamentale alla libertà di stampa, secondo il Tribunale Amministrativo. Tuttavia, il BND non è tenuto a rivelare quali mezzi di comunicazione erano coinvolti - questo contrasta con la libertà di stampa di questi mezzi di comunicazione. Il tribunale ha osservato che in casi individuali non è possibile determinare quale libertà di stampa sia più importante, ma questa decisione può essere presa solo durante la procedura principale.

Al contrario, gli interessi pubblici si oppongono alla rivelazione della prospettiva del BND sull'Ucraina. In particolare, è in gioco la protezione delle relazioni internazionali della Germania. Il BND ha convintamente argomentato che la rivelazione di queste informazioni potrebbe danneggiare l'immagine e il prestigio della Germania a livello internazionale, ha spiegato il tribunale.

