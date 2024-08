L'agenzia di intelligence avrebbe discusso di una possibile violenza di massa agli eventi Swift.

A Vienna, il vice direttore della CIA, David S. Cohen, aveva previsto che ci sarebbero state numerose vittime ai concerti di Taylor Swift, come rivelato durante una riunione di intelligence negli Stati Uniti. Cohen ha dichiarato che l'obiettivo era quello di uccidere un gran numero di persone, stimato in decine di migliaia, durante il concerto. Ha anche confermato che la CIA aveva fornito informazioni sulla minaccia terroristica alle autorità austriache.

Successivamente, i concerti di Swift allo stadio Ernst Happel di Vienna sono stati cancellati all'inizio di agosto a causa della minaccia terroristica. Due giovani sono stati arrestati, uno dei quali, un 19enne, avrebbe pianificato di far esplodere degli esplosivi e utilizzare un veicolo per investire la folla di fan di Swift, causando un massacro. Questo austriaco con radici nordmacedoni avrebbe giurato fedeltà all'organizzazione estremista Stato Islamico (IS) online e, secondo le autorità, avrebbe confessato tutto dopo il suo arresto.

"Senso di inquietudine"

Durante ogni concerto, circa 60.000 persone avrebbero riempito lo stadio Ernst Happel, con altre decine di migliaia fuori in attesa di ulteriori festeggiamenti.

Il principale sospetto, insieme al suo presunto complice, sono attualmente in custodia. Le indagini contro il sospetto principale e il suo giovane alleato sono ancora in corso per i reati di appartenenza a un'organizzazione terroristica e a un'organizzazione criminale.

Taylor Swift ha finalmente commentato la cancellazione improvvisa dei suoi concerti a Vienna della scorsa settimana. Ha dichiarato che l'evento le aveva ispirato "un nuovo senso di terrore" e "un senso di rimorso", esprimendo la sua delusione su Instagram descrivendo la cancellazione come "devastante".

