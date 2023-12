L'agente di polizia del Mississippi che ha sparato a un ragazzino di 11 anni in casa sua mentre rispondeva a una chiamata al 911 è stato reintegrato dopo la sospensione

Il 20 maggio, il sergente Greg Capers ha erroneamente sparato al petto e ferito gravemente Aderrien Murry mentre stava rispondendo a una chiamata di disturbo domestico a casa del bambino, secondo quanto dichiarato dalla madre, Nakala Murry, e dal Mississippi Bureau of Investigation.

Capers è stato inizialmente messo in congedo amministrativo retribuito mentre si indagava sulla sparatoria, come ha riferito all'epoca la CNN. Capers è stato poi sospeso senza stipendio a giugno dopo un voto di 4-1 da parte del Consiglio degli Assessori di Indianola.

Giovedì sera, il Consiglio degli Assessori ha votato 4-1 per reintegrare Capers durante una sessione speciale. Secondo Michael Carr, avvocato della Police Benevolent Association che rappresenta Capers, il suo reintegro ha effetto immediato.

"Capers è felice di essere stato reintegrato ed è pronto a tornare al lavoro", ha dichiarato Carr alla CNN in un comunicato. "Dal momento che la decisione è stata presa ieri sera, non sappiamo ancora quando sarà reintegrato e in quale turno. Rimane un sergente".

Un video esclusivo della riunione di giovedì, condiviso con la CNN dall'avvocato della famiglia Murry Carlos Moore, mostra l'undicenne Aderrien e la sua famiglia mentre partecipano alla riunione del Consiglio degli Assessori. Nel breve video, Aderrien appare sopraffatto dall'emozione e lo si vede singhiozzare mentre viene condotto fuori dalla stanza dopo il voto per il reintegro di Capers.

Il ragazzo ha avuto un attacco d'ansia ed è stato trasportato in ospedale in ambulanza, ha dichiarato Moore in una dichiarazione alla CNN. "Aderrien Murry ha avuto un attacco d'ansia durante la riunione che gli ha provocato un'emorragia dalla bocca e dal naso", ha dichiarato il legale. "Questo sfortunato incidente non fa che sottolineare il trauma profondo e continuo che Aderrien e la sua famiglia stanno vivendo".

A maggio, la famiglia Murry ha intentato una causa contro la città di Indianola, il suo capo della polizia e diversi agenti, tra cui Greg Capers. La causa chiede almeno 5 milioni di dollari di danni, sostenendo che la forza eccessiva, la negligenza, l'imprudenza, l'aggressione civile e le percosse, tra gli altri capi d'accusa.

Una mozione della difesa per un giudizio sommario, presentata il 5 dicembre, chiede che la causa dei Murry venga respinta, affermando che Capers e il capo della polizia "hanno diritto all'immunità qualificata perché le accuse non ammontano ad altro che a una sparatoria involontaria in cui un agente ha ragionevolmente reagito a una situazione potenzialmente pericolosa e alla minaccia di gravi danni".

La mozione afferma che il querelante non è riuscito a stabilire una violazione del Quarto Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti perché le azioni di Capers non sono state intenzionali e lui e il suo collega non sono mai stati informati della presenza di bambini in casa quando hanno risposto a una chiamata al 911 per un "violento disturbo domestico".

Inoltre, l'indirizzo era noto agli agenti ed era stato "teatro di decine di dispute violente e talvolta armate" tra Nakala Murry e il padre di uno dei suoi figli, si legge nel documento del tribunale.

Durante la riunione di giovedì, il consiglio ha anche votato contro la pubblicazione del filmato dell'incidente, secondo quanto riferito dall'assessore di Indianola Marvin Elder.

In risposta a questa mossa, Moore ha affermato che la decisione parla della mancanza di trasparenza e di responsabilità sull'incidente.

"Il nostro impegno rimane costante nella ricerca di responsabilità e giustizia per conto della famiglia Murry", ha aggiunto Moore.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com