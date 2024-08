L'agente dell'Ohio che ha ucciso la 21enne Ta<unk>Kiya Young, incinta, è accusato di omicidio.

Ta’Kiya Young, 21 anni, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco all'interno del suo veicolo da un ufficiale di polizia nel parcheggio di un supermercato Kroger a Blendon Township il 24 agosto 2023. Il suo bambino non nato non è sopravvissuto.

L'ufficiale di polizia di Blendon Township Connor Grubb è stato incriminato per quattro conte di omicidio, quattro conte di aggressione aggravata e due conte di omicidio colposo a seguito di un'indagine della giuria, secondo un comunicato stampa dell'ufficio del Procuratore Distrettuale Mat Heck Jr.

"Mentre è preoccupante che un ufficiale giurato per far rispettare la legge sia stato incriminato per accuse di omicidio, nessuno è al di sopra della legge", ha detto il procuratore distrettuale.

Il video delle bodycam e delle telecamere di sorveglianza rilasciato nelle settimane successive mostra che due ufficiali avevano affrontato Young nel suo veicolo per accuse di furto. Quando l'auto ha iniziato a muoversi verso un ufficiale, che si trovava davanti al veicolo, lui ha sparato un solo colpo nel parabrezza, uccidendola, secondo il video.

"Oggi segna una vittoria solenne nella lotta per la giustizia per Ta’Kiya Young e la sua figlia non nata, le cui vite sono state tragicamente e ingiustamente portate via dalle mani dell'ufficiale di polizia di Blendon Township Connor Grubb", ha detto l'avvocato della famiglia di Young, Sean Walton, in una dichiarazione.

"Le azioni che hanno portato alla morte di Ta’Kiya - l'aggressione inutile, gli ordini gelidi che equivalevano a 'obbedisci o muori' - erano lì per tutti noi da vedere in una chiarezza terrificante. La vita di Ta’Kiya e quella della sua figlia sono state spente in un atto di brutalità, diventando un altro simbolo dell'urgente bisogno di riforma nel comportamento e nella responsabilità della polizia".

CNN ha contattato il dipartimento di polizia di Blendon per un commento.

È stata fissata un'udienza per il 1º marzo alle 13:00.

L'incriminazione di Grubb ha scatenato discussioni nella comunità sulla responsabilità della polizia, con molti che affermano che è essenziale che gli ufficiali rispettino la legge anche contro se stessi. Nonostante le accuse contro Grubb, la legge

