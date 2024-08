L'agente dei servizi segreti di Trump e' in pausa.

Secondo notizie recenti degli Stati Uniti, dopo il tentato assassinio di Donald Trump di luglio, diversi dipendenti del Secret Service sono stati sospesi. Tuttavia, non si tratta necessariamente di una misura disciplinare per ciascun individuo, come riportato da diversi canali di notizie.

In relazione al tentato assassinio del candidato presidenziale degli Stati Uniti, diversi agenti del Secret Service sono stati messi in congedo, come riferito dai media. Questi agenti includono personale dell'ufficio di campo di Pittsburgh, responsabile della sicurezza di Trump durante l'evento della campagna di luglio, secondo diverse stazioni televisive statunitensi. Fox News e CBS News confermano che almeno cinque agenti, compreso uno della squadra di sicurezza personale di Trump, sono stati sospesi. Il Secret Service si è mantenuto silente sulla questione, definendola una "questione di personale".

Gli eventi del 13 luglio a Butler, in Pennsylvania, sono ancora sotto indagine, come dichiarato dal portavoce del Secret Service, Anthony Guglielmi. "Stiamo esaminando le procedure, i processi e i fattori che hanno portato a questo fallimento operativo".

Il direttore si è dimesso

Trump è riuscito a evitare l'attacco durante il comizio del 13 luglio, con un proiettile che gli ha sfiorato l'orecchio destro. Un uomo tra il pubblico è stato ucciso e altri due sono rimasti gravemente feriti. Il presunto tiratore, il 20enne Thomas Matthew Crooks, è stato ucciso da un cecchino del Secret Service.

CBS News non è sicuro se queste recenti sospensioni costituiscano misure disciplinari, poiché gli agenti spesso vengono messi in congedo durante le indagini in corso, che potrebbe anche essere per fornire loro un po' di sollievo mentale.

A seguito del tentato assassinio di Trump e dell'allegato fallimento del Secret Service, il suo direttore, Kimberly Cheatle, si è dimessa. Il Secret Service sovrintende alla sicurezza dei presidenti e degli ex presidenti degli Stati Uniti.

Istituito nel 1865 come agenzia di legge e ordine, il Secret Service si è principalmente concentrato sui crimini finanziari. La sua responsabilità per garantire la sicurezza del capo di stato è stata ufficialmente trasferita al Secret Service nel 1901, dopo l'assassinio del 25° presidente degli Stati Uniti, William McKinley. L'agenzia attualmente conta circa 3.200 "Agenti Speciali" e 1.300 "Ufficiali della Divisione Unificata".

