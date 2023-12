L'agente al gate di Spirit non lavora più per la compagnia aerea dopo aver accompagnato un bambino al volo sbagliato

"Per capire meglio cosa è successo, abbiamo immediatamente avviato un'indagine interna approfondita e abbiamo scoperto che un agente al gate di Philadelphia (PHL) ha accompagnato il bambino all'aereo sbagliato", ha dichiarato Spirit Airlines in un comunicato. "Questo agente non lavora più con Spirit e chiunque abbia agito in modo da causare un imbarco errato sarà ritenuto responsabile per non aver seguito le nostre procedure".

La compagnia aerea si era già scusata per l'errore. Nella sua ultima dichiarazione, Spirit ha aggiunto: "Stiamo anche ribadendo le nostre procedure al team e stiamo comunicando con la famiglia del bambino su questo problema".

Spirit ha dichiarato che il bambino è stato sotto la supervisione di un dipendente Spirit per tutto il tempo.

Maria Ramos, identificata come la nonna del bambino, è stata colta dal panico dopo che l'aereo su cui inizialmente doveva trovarsi suo nipote è atterrato e lui non c'era, ha dichiarato allaCNN WINK-TV.

Ha detto di aver dovuto guidare per quasi 160 miglia da Fort Myers a Orlando il 21 dicembre per andare a prendere il bambino.

