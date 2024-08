- L'affrontare contro i messaggi indesiderati fastidiosi

Milioni di individui utilizzano WhatsApp regolarmente per connettersi con i propri cari. Purtroppo, questa piattaforma attrae anche truffatori alla ricerca della loro prossima vittima. I truffatori potrebbero tentare di acquisire dati attraverso lotterie fraudolente o convincere gli utenti a trasferire fondi utilizzando una versione modificata del classico trucco del nonno. Vengono anche diffuse informazioni fuorvianti attraverso questo mezzo.

Secondo un post nel forum di supporto di WhatsApp, creare un "ambiente sicuro" per gli utenti è il loro obiettivo principale. Stanno cercando di ridurre le comunicazioni indesiderate e lo spam. Per combattere questo, l'app di messaggistica sta introducendo nuove funzionalità.

Bloccare attivamente i messaggi indesiderati

WhatsApp sta attualmente lottando contro lo spam utilizzando strumenti automatizzati, come riportato dalla fonte "WABetaInfo". Gli algoritmi possono rilevare comportamenti sospetti e messaggi di massa. Con la nuova funzionalità per bloccare attivamente i messaggi dai contatti non identificati, gli utenti avranno un ulteriore livello di controllo.

Questa funzione di blocco diventa attiva quando l'altra parte invia un volume anomalo di messaggi. La funzionalità è illustrata in una schermata pubblicata come: "Per proteggere il tuo account e migliorare le prestazioni del dispositivo, WhatsApp blocca i messaggi dai contatti non identificati che superano una certa soglia". Questa funzionalità è ancora in sviluppo ma dovrebbe essere integrata in un futuro aggiornamento.

Non tutti hanno una grafia perfetta

Una funzionalità username è anche in fase di sviluppo per fornire maggiori privacy e sicurezza. Gli utenti potranno selezionare un identificatore unico che gli altri possono utilizzare per contattarli senza un numero di telefono. Inoltre, gli utenti dell'app possono impostare un PIN di almeno quattro cifre. Questo PIN può essere condiviso, quindi non dovrebbero essere utilizzati dati personali. Quando questa funzionalità viene attivata, il PIN sarà richiesto per contattare un utente per la prima volta utilizzando il loro username. Le conversazioni esistenti rimarranno inalterate.

