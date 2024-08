L'affondamento di uno yacht di lusso porta a due persone decedute recuperate dalle coste della Sicilia da esploratori.

Mercoledì, le ricerche delle sei persone scomparse sono continuate sulla nave "Bayesian" sommersa, posizionata a una profondità di 50 metri. Una squadra di sub specializzati è stata trasportata sul luogo dell'incidente in barca da Porticello, iniziando prestissimo al mattino, secondo i resoconti dei giornalisti dell'AFP. I vigili del fuoco hanno dichiarato che è stato anche Deployed un drone sottomarino per l'operazione. Purtroppo, le possibilità di trovare le persone scomparse vive diminuivano con ogni ora che passava.

La lussuosa nave da crociera "Bayesian" di 56 metri, con dieci membri dell'equipaggio e dodici passeggeri a bordo, è affondata durante una tempesta vicino a Porticello, sulla costa della Sicilia, lunedì sera. L'incidente è stato causato da un trombone d'aria, un tornado marina. Diciassette persone sono state salvate, ma una è morta e sei sono ancora disperse. Secondo le fonti dei media, la vittima era il cuoco della nave.

Le identità dei due corpi recuperati erano inizialmente sconosciute. Tra i dispersi ci sono l'imprenditore tecnologico britannico Mike Lynch, noto come il "Bill Gates britannico", e sua figlia di 18 anni Hannah. Un alto dirigente di Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, e sua moglie Judy, erano anche a bordo e ora sono dispersi, secondo l'assicuratore Hiscox.

Martedì sera, i vigili del fuoco hanno annunciato che i sub erano entrati all'interno della nave, ma l'operazione è stata "lunga e complessa". Vincenzo Zagarola, un ufficiale della guardia costiera, ha dichiarato in radio italiana che un esito favorevole era "difficile da immaginare".

Tuttavia, gli esperti hanno mantenuto che le navi da crociera lussuose come la "Bayesian" sono costruite con compartimenti stagni d'aria. "Ci sono rapporti di sopravvissuti trovati in tali compartimenti d'aria", ha spiegato l'ingegnere britannico Jean-Baptiste Souppez in un contributo pubblicato dal Science Media Centre. Si è riferito al marinaio nigeriano Harrison Okene, che è stato intrappolato in un compartimento d'aria stagna per quasi tre giorni dopo che la sua nave è affondata nel 2013 prima di essere salvato. "Se ci siano stati dei pocket d'aria nella 'Bayesian' rimane incerto", ha concluso Souppez.

Secondo i media italiani, gli ospiti erano stati invitati da Lynch. L'imprenditore avrebbe festeggiato il suo proscioglimento in un processo per frode da milioni di dollari sulla nave.

Lynch è stato assolto dalle accuse di frode negli Stati Uniti in giugno, in relazione alla vendita della sua società di software Autonomy a Hewlett-Packard. Era stato accusato di aver alterato i registri e gonfiato i ricavi della sua società. Secondo una stima del "Sunday Times", il patrimonio netto di Lynch era di circa 587 milioni di euro.

La nave da crociera "Bayesian" colpita dalla tempesta ha subito danni significativi, con aree interne gravemente danneggiate durante l'operazione di soccorso. Nonostante la giovinezza e l'esperienza dei sub, le possibilità di trovare le persone disperse e la loro possibile sopravvivenza in pocket d'aria diventavano sempre più remote via via che passava il tempo.

