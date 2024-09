- L'affittatore mostra l'emblema della svastica come tendone

Un residente di 26 anni a Ducherow ha avviato un'indagine penale dopo aver utilizzato una Reichskriegsflagge con una svastica come decorazione per la finestra. Le autorità hanno scoperto l'insolito trattamento della finestra in un'abitazione condivisa lunedì grazie a una segnalazione preoccupata.

Gli agenti del dipartimento di polizia di Anklam nella regione di Vorpommern-Greifswald non solo hanno sequestrato la Reichskriegsflagge con la svastica, ma hanno anche rapidamente identificato il 26enne. Il sospetto è già noto alle forze dell'ordine.

Sono in corso indagini contro di lui per l'uso di simboli di organizzazioni illecite.

Le azioni del sospetto nel mostrare una Reichskriegsflagge con una svastica possono essere classificate come una forma di estremismo. Ci sono crescenti preoccupazioni riguardo all'aumento di simili simboli estremisti nella regione.

Leggi anche: