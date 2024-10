L'affermazione del governatore Nagl: lo sviluppo significativo delle infrastrutture ferroviarie è attualmente irraggiungibile

A causa di anni di trascuratezza negli investimenti, si sta discutendo dell'ammodernamento delle condizioni alla Deutsche Bahn. Tuttavia, con fondi limitati, potrebbe essere difficile fare passi significativi. Il capo di Infrago, la società della rete, respinge la possibilità di grandi progetti di costruzione, sostenendo che ci sono altre questioni che richiedono attenzione.

Per quanto riguarda l'espansione e la costruzione su vasta scala, il capo della società della rete della Deutsche Bahn (Infrago), Philipp Nagl, vede poche opportunità di crescita. "Se già faticiamo a mantenere i nostri 33.000 chilometri di binari, diventa ancora più difficile con ogni chilometro aggiunto", ha spiegato Nagl al "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ). Soprattutto, la rete attuale ha bisogno di un finanziamento sufficiente, ha sottolineato il manager austriaco di 42 anni. Ha menzionato che il Piano federale delle infrastrutture dei trasporti include sempre più progetti di quelli che vengono effettivamente realizzati.

Tra questi progetti ci sono grandi imprese come il tunnel ferroviario a lunga distanza di Francoforte, previsto per iniziare la costruzione nel 2030 e aprirsi nel 2040. Nagl non ha affrontato direttamente questa questione. Tuttavia, ha sottolineato che la costruzione di nuove ferrovie, soprattutto tunnel, è costosa da gestire: "Spesso questo viene trascurato". Anche la pro-rail Svizzera sta discutendo intensamente di questo in questo momento. "Naturalmente, intraprendiamo progetti di espansione e costruzione essenziali", ha detto Nagl. Ma per una rapida espansione della capacità, si affidano anche a misure più piccole e medie. Hanno l'obiettivo di completare più di 200 di queste entro la fine del 2027.

Parlando della finanziaria ferroviaria a breve termine incerta, Nagl ha detto che in precedenza avevano ottenuto i fondi su base annuale. Ora hanno un piano triennale. "Speriamo e ci aspettiamo di poter continuare a questo livello di finanziamento nel 2028 e nel 2029", ha detto Nagl. Tuttavia, questo non è certo al momento.

Lo stato attuale dell'economia della Deutsche Bahn, con il suo focus sul mantenimento dell'infrastruttura esistente, lascia poco spazio per grandi progetti di costruzione, come ha riconosciuto il capo di Infrago, Philipp Nagl. I fondi limitati assegnati alla Deutsche Bahn potrebbero rappresentare una sfida per fare passi significativi verso il miglioramento dell'economia del sistema ferroviario.

Leggi anche: