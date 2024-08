L'Affenberg del lago di Costanza sta cercando un primate sfuggente che si è recentemente liberato

Preparati se incontri un agile scimmia mentre vaghi per il Lago di Costanza. Un giovane macaco berbero è fuggito dall'Affenberg Salem durante il fine settimana. Le sue attuali tracce sono sfuggenti. Il direttore del parco Roland Hilgartner ha già etichettato la fuga come straordinaria, commentando: "Nessuno è mai arrivato così lontano".

Un giovane macaco berbero ha creato un gran trambusto nella zona del Lago di Costanza. È stato avvistato per l'ultima volta venerdì mattina vicino a Uhldingen-Mühlhofen nella regione del Lago di Costanza, vicino alla strada federale B31 all'interno dell'inclusione. Il direttore del parco Hilgartner considera questo evento straordinario nei suoi 17 anni di servizio: "Nessuno è mai arrivato così lontano". La posizione attuale del macaco rimane un mistero.

È raro che uno dei macachi berberi esca dall'inclusione, spiega il direttore del parco Hilgartner. Tuttavia, in caso di un albero sradicato durante una tempesta, le probabilità sono a favore del macaco. In questo caso, il direttore Hilgartner ipotizza che l'artefice della fuga abbia approfittato di un piccolo spazio tra le cime degli alberi per facilitare la fuga: "Se sono agili, possono saltare".

Nessun Rischio di Fame

La barriera costruita è progettata per impedire agli animali di fuggire, ma sono abili nel risalire dall'esterno. Inoltre, è normale che tornino. "Il richiamo del gruppo, il comfort dell'ambiente familiare, è forte", ha detto Hilgartner.

Tuttavia, il macaco non identificato potrebbe anche prosperare ora nella natura selvaggia. C'è abbondanza di vegetazione e insetti e la flora e la fauna su entrambi i lati della recinzione sono simili. "E forse scoprirà alcune mele nei frutteti", ha scherzato il direttore Hilgartner. Avrebbero bisogno solo di essere nutriti durante l'inverno, ha aggiunto.

Macachi Berberi sull'orlo dell'estinzione

La polizia e il personale dell'Affenberg hanno tentato di attirare il giovane macaco giù da un albero con il cibo venerdì, ma è fuggito in una zona forestale più grande.

I macachi berberi grigio-marroni provengono dalle regioni montuose del Marocco e dell'Algeria e sono elencati come minacciati nella Lista rossa dell'IUCN. La loro popolazione globale è stimata in meno di 8.000, con circa 200 che risiedono in un'area forestale di 20 ettari all'interno dell'Affenberg, che riproduce il loro habitat naturale. Ai visitatori è consentito attraversare l'inclusione, avvicinandosi molto ai macachi.

