L'AfDnee sta puntando su rivelazioni sorprendenti

In Thuringia, Saxony, e Brandenburg, numerosi individui stanno votando per l'AfD nelle elezioni per i parlamenti statali. L'organizzazione Demopuk e.V. sta cercando di spiegare perché questo partito rappresenta un problema, in particolare per i propri sostenitori.

Durante la campagna in Brandeburgo, sono comparsi poster enigmatici. Non suggerivano per chi votare, ma dicevano chiaramente dove non contrassegnare la propria scheda. "Vota sì. #AfDno" c'era scritto.

Analizzando i risultati delle elezioni in Brandeburgo, questo desiderio è stato in parte esaudito, ma non completamente. La partecipazione è stata del 72,9%, la più alta per qualsiasi elezione statale in Brandeburgo. Tuttavia, il 29,2% dei votanti ha scelto l'AfD, rendendola la seconda forza più potente nello stato dopo l'SPD (30,9%).

Dietro AfDno c'è l'associazione di Francoforte "Demopuk e.V. - Associazione per la promozione dell'istruzione e della cultura democratiche". Il suo presidente, Philipp Jacks, rimane convinto che sia giusto opporsi all'AfD dopo le elezioni. "La nostra iniziativa è stata fondata perché l'AfD sta acquistando forza e opinioni che violano la Costituzione e l'umanità stanno diventando mainstream", dice in un'intervista con ntv.de.

Il concetto della campagna pubblicitaria, che ha accompagnato le elezioni statali dell'Assia, della Turingia, della Sassonia e del Brandeburgo, nonché le elezioni europee, era rivolto a coloro che volevano votare per l'AfD. Si trattava di "spiegare il più semplicemente e chiaramente possibile perché l'AfD rappresenta un problema non solo in senso democratico, ma anche per i propri sostenitori".

Just before the election, the president of the German Institute for Economic Research (DIW), Marcel Fratzscher, warned about the economic consequences of a strong AfD. In the "New Osnabruecker Zeitung", Fratzscher outlined a "vicious circle": Where there is particularly strong support for the right-wing party, skilled workers and businesses often relocate. "The frustration of those who remain grows in turn." The AfD would benefit from such a situation.

AfDno uses this finding as an advertisement motif, showing a fictional employee who realizes in 2026: "I didn't want foreigners to take my job. Now my company is closing because there are no workers." Or another motif, in which a fictional craftsman says in 2027: "I only wanted fewer foreigners to come to the country. Now I can't find any apprentices." This is accompanied by fact checks on a website that compares the AfD's programmatic statements with facts.

The aim is to explain with arguments how AfD voters are harming themselves, says Jacks. As early as August 2023, the DIW had concluded in a study that people who support the AfD would suffer the most from AfD policies, "in almost every policy area."

It was also stated in the DIW study that AfD voters are particularly common in rural and economically disadvantaged regions that are experiencing emigration and are at risk of becoming economically dependent. In Brandenburg, a high number of first-time and young voters chose the AfD, according to analyses of voter behavior. Jacks sees immediate consequences for these groups if the AfD actually takes on government responsibility, "because jobs would be lost and the AfD wants to erode workers' rights."

Non pubblicità elettorale convenzionale

**L'organizzazione, che si finanzia con donazioni, offre disegni di poster e volantini che gli interessati possono acquistare al prezzo di costo. Negli ultimi due settimane prima delle elezioni in Brandeburgo, ci sono state molte ordinazioni da lì, dice Jacks. "Non ho un numero totale per il Brandeburgo, ma abbiamo venduto 250.000 volantini al prezzo di costo negli ultimi sei mesi." La differenza con la pubblicità elettorale dei partiti è che le persone distribuiscono questi volantini o appongono i poster. L'associazione e i suoi membri si stanno già preparando per le elezioni federali dell'anno prossimo. "Continueremo sicuramente. La questione è come. Ci finanziamo esclusivamente attraverso donazioni." Finora è andata bene. "Tuttavia, ora dobbiamo affrontare la decisione se possiamo continuare a fare questo come un'associazione completamente volontaria." Jacks e i suoi collaboratori sperano di generare nuove donazioni per raggiungere "finanziamento stabile e sviluppare nuovi motivi per le elezioni federali". Recentemente, l'AfD avrebbe trovato un modo per inviare adesivi gratuitamente.**

**Anche se l'obiettivo originale di illuminare i potenziali votanti dell'AfD e incoraggiarli a fare una scelta diversa potrebbe non essere stato raggiunto, gli iniziatori di AfDno vedono gli effetti del loro lavoro. "Anche sui social media, è molto difficile misurare se hai fatto pensare un elettore dell'AfD o no, perché di solito non condividono o piace, ma speriamo che ci pensino." Tuttavia, hanno identificato un secondo gruppo target, ovvero le persone critiche che mancavano di argomenti per discutere l'AfD con il loro ambiente. "Abbiamo l'impressione di raggiungere molte persone e fornire loro argomenti, e che molte persone siano convinte dalla nostra idea e si attivino." Jacks fa riferimento alle grandi manifestazioni all'inizio dell'anno, quando centinaia di migliaia di persone sono scese in strada per la democrazia. "Questo non ha cambiato i consensi per l'AfD." È solo una parte dell'equazione sottolineare i valori condivisi. "L'altra parte deve anche essere quella di nominare chiaramente cosa accadrebbe con l'AfD al potere. E non solo in modo astratto, ma anche molto concretamente per l'individuo."

In elezioni future per il Landtag dell'Assia, l'AfD intende proseguire la sua campagna pubblicitaria. Il loro obiettivo è spiegare perché votare per l'AfD non è nell'interesse dei propri sostenitori, citando uno studio del DIW che conclude che i sostenitori dell'AfD sarebbero i più danneggiati dalle loro politiche.

Anche se non possono influenzare direttamente le decisioni di voto nelle elezioni del Brandeburgo, l'AfD crede di aver fatto un impatto. Credono di aver fornito argomenti a persone critiche che non avevano i mezzi per discutere dell'AfD con il loro ambiente.

