- L'AfD vuole fare più campagna davanti alle scuole

L'AfD nella regione del Brandeburgo aumenterà la sua presenza vicino alle scuole durante la campagna elettorale. A partire da subito, verranno distribuiti presso le scuole e gli istituti di formazione professionale del Brandeburgo i punti chiave di un "programma di governo dell'AfD" in un linguaggio adatto agli studenti, secondo quanto dichiarato dal capitolo di stato dell'AfD. Attualmente, le scuole del Brandeburgo sono in vacanza. Le lezioni riprenderanno tra circa tre settimane, all'inizio di settembre.

In generale, non è necessario alcun permesso speciale per distribuire volantini o riviste, ha dichiarato un portavoce del Ministero dell'Istruzione del Brandeburgo. Tuttavia, le manifestazioni, le dimostrazioni o gli stand informativi devono essere registrati. La distribuzione di materiali nelle vicinanze delle scuole può essere illegale "se i materiali distribuiti sono classificati come dannosi per i giovani o violano il codice penale".

Se i volantini vengono distribuiti direttamente sui terreni della scuola, si applicano le regole della casa scolastica, ha spiegato il portavoce. "In questo caso, è possibile negare l'accesso alle persone e rimuoverle dai terreni della scuola". La pubblicità politica nelle scuole durante le ore di lezione è generalmente proibita dalla legge scolastica.

In primavera, il partito di estrema destra "La Terza Via" ha distribuito volantini nelle vicinanze di almeno una scuola nel Brandeburgo, secondo il Ministero dell'Istruzione. In seguito, le scuole hanno ricevuto una lettera dal ministero che raccomandava di concordare una procedura coordinata con i colleghi per poter reagire prontamente.

La Terza Via viene considerata dall'Ufficio per la Protezione della Costituzione del Brandeburgo come rappresentante di una "chiaramente estremista di destra visione dello stato e della società". Il capitolo di stato dell'AfD è classificato come caso sospetto di estremismo di destra dall'Ufficio per la Protezione della Costituzione del Brandeburgo.

Il piano dell'AfD di distribuire i suoi materiali di campagna elettorale vicino alle scuole e agli istituti di formazione professionale richiederà la registrazione a causa delle regole relative alle manifestazioni e agli stand informativi, come dichiarato dal Ministero dell'Istruzione del Brandeburgo. Dopo un incidente in cui il partito di estrema destra "La Terza Via" ha distribuito volantini vicino alle scuole, il ministero ha consigliato alle scuole di sviluppare una risposta coordinata a tali situazioni per garantire il rispetto della legge scolastica.

Leggi anche: