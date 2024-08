L'AfD vuole creare una nuova organizzazione giovanile

L'organizzazione giovanile dell'AfD è diventata una fonte di problemi, invece che una riserva di giovani politici. I populisti di destra stanno valutando la separazione della "Giovane Alternativa" e la creazione di una nuova organizzazione giovanile.

Secondo un rapporto dei media, la dirigenza dell'AfD sta lavorando a piani per separare la sua attuale organizzazione giovanile "Giovane Alternativa" (JA) dal partito. Invece, vuole fondare una nuova organizzazione giovanile con un nome diverso, più strettamente legata al partito e che agirebbe quindi maggiormente nel suo interesse, secondo quanto riportato dal portale Table Media, citando fonti della dirigenza federale del partito. L'Ufficio federale per la protezione della Costituzione ha classificato la JA come estremista di destra sicura.

L'organizzazione giovanile è diventata una fonte di problemi per l'AfD invece che una riserva di giovani politici. La filiale della Turingia della Giovane Alternativa è stata recentemente classificata come estremista di destra, e a livello federale, l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione ha anche classificato la Giovane Alternativa come estremista provata.

La JA risponde a "domande sensibili prima che il partito le abbia nemmeno mezzo discusse", scrive il portale. In caso di dubbio, la ala giovanile del partito sceglie lo scandalo e cita l'esempio dell'MEP dell'AfD Maximilian Krah, celebrato dalla JA. "Più radicale, più potenziale eroe".

La nuova organizzazione dovrebbe funzionare come il "modello Juso". Tutti i membri dell'AfD under 36 appartenerebbero automaticamente a questa organizzazione. Viceversa, tutti i membri dell'organizzazione giovanile dovrebbero avere un'iscrizione al partito e non avere un passato in organizzazioni che si trovano sulla lista di incompatibilità dell'AfD, sulla quale, ad esempio, sono elencati partiti radicali di destra come l'NPD (Il Paese).

Per l'AfD, ciò comporterebbe anche vantaggi finanziari: tutti i membri dell'organizzazione giovanile pagherebbero le quote del partito, e ulteriori fondi affluirebbero tramite il finanziamento del partito.

L'AfD sta valutando la separazione dell'attuale organizzazione giovanile "Giovane Alternativa" a causa della sua reputazione problematica. La nuova organizzazione giovanile proposta, modellata sul "modello Juso", mira a servire meglio gli interessi del partito e ad allinearsi maggiormente con i suoi valori.

