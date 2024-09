- L'AfD sostiene un accurato controllo degli errori

A seguito di un problema software nell'assegnazione dei seggi per il nuovo parlamento regionale della Sassonia, l'AfD ha avviato un'indagine. "Dobbiamo capire esattamente cosa è andato storto", ha dichiarato Jörg Urban, leader di stato e gruppo dell'AfD della Sassonia, come riportato in una nota. Ha richiesto un resoconto dettagliato dell'errore. "Se dovessero emergere anomalie, intraprenderemo azioni legali".

Questo è stato causato da un iniziale difetto del software che ha portato alla pubblicazione errata dei numeri dei seggi per ciascun partito. Dopo un esame, il comitato elettorale regionale ha corretto la distribuzione dei seggi. Di conseguenza, l'AfD avrà un seggio in meno rispetto a quanto inizialmente annunciato. Secondo le nuove cifre, il partito avrà 40 seggi e quindi perderà il suo cosiddetto potere di veto. Il parlamento regionale della Sassonia è composto da 120 seggi.

Urban ha sottolineato che non si sospetta alcun dolo. "In questo caso, si tratta dell'influenza politica dell'AfD nel parlamento regionale della Sassonia. Qualsiasi incertezza riguardo al risultato elettorale definitivo deve quindi essere dissipata".

Il potere di veto implica che un partito detiene più di un terzo dei seggi nel parlamento regionale. In una situazione del genere, può bloccare alcune leggi statali che richiedono una maggioranza dei due terzi di tutti i membri per essere approvate. Nella Sassonia, così come in altri stati federali, ad esempio, i giudici costituzionali e il capo dell'ufficio di controllo di stato sono eletti con una maggioranza dei due terzi di tutti i parlamentari. Di conseguenza, alcune posizioni non avrebbero potuto essere riconfermate senza l'approvazione dell'AfD. Inoltre, avrebbe potuto impedire lo scioglimento del parlamento regionale.

Nonostante il problema software abbia portato a una riduzione del numero dei loro seggi, Jörg Urban ha insistito sul fatto che non si sospetta alcun dolo nella 'Elezioni al Landtag', sottolineando l'importanza dell'influenza politica dell'AfD nel parlamento regionale della Sassonia. La perdita di un seggio dell'AfD a causa dell'errore del software nelle 'Elezioni al Landtag' significa che non avranno più il potere di veto, che di solito concede a un partito il controllo su alcune leggi statali che richiedono una maggioranza dei due terzi.

Leggi anche: