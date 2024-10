L'AfD si dissocia dal suo membro Dornau

Il politico dell'AfD della Sassonia, Jörg Dornau, è sotto esame per aver utilizzato manodopera coatta nella sua fattoria di cipolle in Bielorussia. Anche il suo stesso partito critica questo atto e minaccia conseguenze.

L'AfD esprime la sua distanza dalle attività sospette del suo politico, Jörg Dornau, e minaccia anche conseguenze. Un portavoce dell'associazione federale dell'AfD ha informato Die Zeit, dichiarando: "Se le accuse contro il parlamentare di Sassonia, Herr Dornau, regarding la sua azienda bielorussa sono confermate, l'AfD si dissocia inequivocabilmente da queste pratiche commerciali e considererà appropriate azioni disciplinari".

Dornau è accusato di aver impiegato prigionieri politici nella sua fattoria "Zybulka-Bel" in Bielorussia. La polizia scorta gli accusati al campo, dove lavorano in condizioni dure tutto il giorno senza adeguata protezione. Uno degli individui arbitrariamente trattenuti ha rivelato queste informazioni in una conversazione con ntv e RTL.

"Non abbiamo ricevuto pasti durante l'orario di lavoro. Al mattino c'era la colazione in prigione e il prossimo pasto era solo alla sera", ha dettagliato Sergei Charniak. "Abbiamo suddiviso le cipolle per dimensione e portato i secchi a un camion che le raccoglieva". Teoricamente, il bielorusso veniva pagato cinque euro al giorno. Tuttavia, la detrazione per le spese alimentari lo lasciava senza nulla, e il resto non è mai stato pagato a Charniak, che attualmente risiede in sicurezza in Polonia.

La posizione di Charniak: "Dornau era a conoscenza"

Charniak ha ricordato di aver visto un "grande, robusto, calvo tedesco" nel campo a febbraio. Ha identificato il parlamentare di stato quando ntv ha mostrato le sue foto. Per il condannato, è ovvio che il parlamentare di stato dovrebbe sapere chi lavora nel suo campo: "Come potrebbe non saperlo? La sua azienda ha un accordo con la polizia. Loro ci hanno trasportato lì. Certo che lo sapeva", ha detto qualche giorno fa.

Rico Gebhardt de La Sinistra ha commentato nel parlamento di stato, "Nessuno può semplicemente viaggiare nella dittatura della Bielorussia e stabilire un'attività agricola lì, figuriamoci qualcuno dalla Germania". Dornau sembra aver avuto contatti che gli hanno permesso di farlo, come dimostrano le ricerche di ntv: alla fine di settembre 2020, Dornau ha incontrato il governatore bielorusso Vladimir Karanik. Pochi giorni dopo, ha registrato la società "Zybulka-Bel". Non ha dichiarato il suo coinvolgimento al parlamento di Sassonia, il che ha recentemente portato a una multa di 20.862 euro. Dornau non ha ancora fatto dichiarazioni pubbliche riguardo alle accuse.

