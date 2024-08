- L'AfD, rifiuta di formare una coalizione con l'Hoge

"Abbiamo sempre dichiarato che non lavoreremo con Herr Höcke," ha detto l'ex-politico della Sinistra al "Berliner Zeitung". La figura di destra Björn Höcke è il candidato principale dell'AfD per le elezioni statali della Turingia. In Sassonia e Brandeburgo, dove vengono eletti nuovi parlamenti statali, "ce ne sono molti dalla sua parte", ha detto Wagenknecht.

Il leader del partito ha osservato riguardo a Höcke, "Non ho bisogno dei servizi segreti per capire che Höcke e il suo campo rappresentano l'ideologia estremista di destra 'völkisch' del sangue e della terra". I servizi segreti della Sassonia e della Turingia classificano l'AfD come fermamente estremista di destra in entrambi gli stati, e in Brandeburgo l'AfD è considerata una minaccia potenziale estremista di destra dall'agenzia per la protezione della costituzione dello stato. "Il Wing", guidato da Höcke, è stato ufficialmente sciolto.

Wagenknecht Richiede un Approccio Diverso all'AfD

Wagenknecht chiede un maggiore controllo sui servizi segreti in tutti e tre gli stati e li accusa di agire in modo indipendente e di fare politica. L'AfD mira ad abolire l'agenzia dei servizi segreti nella sua forma attuale.

Il fondatore del partito ribadisce la sua richiesta di un trattamento diverso dell'AfD rispetto agli altri partiti. "Non respingiamo automaticamente tutto dall'AfD", ha detto al giornale. "In fondo, questo fa solo loro più pubblicità."

Il leader sottolinea la distanza dall'AfD sull'immigrazione. L'AfD è al 30% in Sassonia e Turingia e al 24% nel Brandeburgo. Nella Turingia e nel Brandeburgo, guida i sondaggi. Il BSW ha ottenuto il 17-19% nei recenti sondaggi della Turingia, l'11-14% in Sassonia e il 16-17% nel Brandeburgo. Lo studioso di scienze politiche Jan Philipp Thomeczek considera il BSW un partito populista in uno studio.

"Spero che l'AfD non raggiunga presto il 30% a livello nazionale", ha detto Wagenknecht. Riguardo alla politica sull'immigrazione dell'AfD, ha detto: "Non stiamo fomentando l'odio verso i migranti. Stiamo dicendo che l'immigrazione elevata sta sovraccaricando il nostro paese, che ci devono essere regolamentazioni."

Wagenknecht respinge le accuse di essere un partito autoritario. "Se avessimo organizzato diversamente, il BSW potrebbe non essere sopravvissuto cinque mesi", ha detto. "I partiti giovani si disintegrano rapidamente se chiunque può unirsi."

Wagenknecht ha menzionato che, sebbene si opponga a alcune convinzioni dell'AfD, come quelle di Björn Höcke, crede nell'affrontare le loro proposte con cura, poiché respingerle completamente potrebbe dar loro ancora più attenzione. Nelle prossime elezioni in Sassonia e Brandeburgo, ci sono ancora figure allineate con l'ideologia di Höcke che si candidano.

Despite the AfD's strong polling and lead in some states, Wagenknecht expressed concern about their potential growth nationwide, fearing they could reach a 30% share of the vote. She also clarified that her party does not promote hate towards migrants but advocates for regulations to manage high immigration levels that are overwhelming the country.

