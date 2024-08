- L'AfD propone una assemblea straordinaria nel Landtag a seguito dell'incidente di Solingen.

Dopo l'incidente di accoltellamento tragico a Solingen, il gruppo AfD nel parlamento regionale del Brandeburgo sta chiedendo una riunione straordinaria del parlamento per discutere delle conseguenze dell'evento. "Vogliamo discutere delle implicazioni dell'attacco terroristico a Solingen", ha detto il leader del gruppo e candidato principale per le prossime elezioni statali, Hans-Christoph Berndt. "Pensiamo che sia una questione che merita la nostra attenzione anche nel Brandeburgo".

Berndt riconosce la possibilità che simili incidenti si verifichino anche nel Brandeburgo. "Qualsiasi posto in Germania potrebbe essere a rischio", ha aggiunto.

In una serata di venerdì, tre vite sono state perse e otto altre persone sono state ferite, quattro in modo critico, durante una celebrazione cittadina a Solingen. Un sospetto di 26 anni dalla Siria è stato fermato, tra gli altri capi d'accusa, per presunta affiliazione con l'organizzazione terroristica Islamic State (IS) e omicidio.

