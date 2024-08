- L'AfD licenzia il suo rappresentante per gli affari esteri <unk>, ignaro delle possibili conseguenze.

Recentemente, la narrazione intorno al Commissario per gli Stranieri di Bautzen si è spostata in una storia di fallimenti. particularmente colpita è la Commissaria stessa, Anna Piętak-Malinowska, poiché il Consiglio distrettuale di Bautzen, con l'aiuto di alcuni consiglieri distrettuali della CDU, ha smantellato la sua posizione su richiesta dell'AfD. Se questa mossa sia anche legale rimane incerto.

Il catalogo delle perdite è esteso. Include:

Il Landrat Udo Witschas (CDU), che ha involontariamente aperto la strada all'AfD senza comprendere appieno l'importanza della risoluzione

La CDU Sassonia, che ora è costretta a riflettere sulla solidità della sua tanto decantata barriera contro l'AfD, solo pochi giorni prima delle elezioni statali

Il distretto di Bautzen, che invia un messaggio negativo verso gli stranieri mentre cerca contemporaneamente professionisti stranieri per la sua economia

L'AfD Bautzen, che ottiene una richiesta di risoluzione goffa - ma questo dipende dalla prospettiva. L'AfD si considera il vincitore

Come si è svolto tutto questo?

19 agosto, ore 17, Ufficio del distretto di Bautzen: Il Consiglio distrettuale appena eletto si riunisce per la sua prima assemblea. L'AfD detiene 32 seggi, con la CDU che segue con 25 seggi.

Bautzen: L'AfD ha un asso nella manica

I consiglieri distrettuali discutono dell'adozione della carta principale, una sorta di costituzione comunale, che regola la struttura amministrativa e il Consiglio distrettuale stesso. La risoluzione sembra non controversa, poiché gli aspetti fondamentali della carta erano già stati concordati. Tuttavia, l'AfD stupisce tutti nella serata con una proposta di rimozione della posizione del Commissario per gli Stranieri dalla carta principale.

La leader della fazione AfD Heike Lotze ha ancora un altro trucco nella manica: propone un voto segreto. Oltre ai 32 consiglieri distrettuali dell'AfD, tre consiglieri distrettuali dell'estrema destra "Sassoni Liberi", uno dei "Votanti Liberi" e, soprattutto, sei consiglieri distrettuali della CDU, inclusi il Landrat Witschas stesso, appoggiano questa proposta.

Con questo sostegno, si ottiene una maggioranza e il voto avviene in segreto. Sembra che alcune persone non vogliano associarsi pubblicamente all'AfD.

In totale, 47 membri del parlamento votano per l'eliminazione del Commissario per gli Stranieri, 30 sono contro e 7 si astengono. La maggioranza si è verificata solo grazie ai voti dei consiglieri distrettuali della CDU.

Il fallimento della CDU nel comprendere la tempesta

Una chiamata al leader della fazione CDU Matthias Grahl. Non capisce la tempesta. Grahl afferma che Bautzen è in debito e deve tagliare i costi. Il Consiglio distrettuale non è più legalmente obbligato ad appointare un Commissario per gli Stranieri. Pertanto, è solo logico eliminare la posizione.

In effetti, fino a poco tempo fa, l'Ordinanza distrettuale sassone imponeva ai distretti di "appointare commissionari per la migrazione". E infatti, questa disposizione è stata rimossa nell'ultima modifica della legge.

Tuttavia, questo è solo perché ora si trova in una forma leggermente modificata in un'altra legge statale: nella Legge sassone sull'integrazione, che il Parlamento statale ha ratificato a giugno. Stabilisce che i distretti dovrebbero appointare "commissionari amministrativi principali per l'integrazione e la partecipazione".

La questione è "legalmente a prova di bomba", dice l'uomo della CDU Grahl. Un Commissario per gli Stranieri esisterà ancora in futuro. E, curiosamente, sono a favore di esso. È solo che lo stato ora è responsabile del finanziamento della posizione, se la specifica in una legge statale.

Tuttavia, ci sono dubbi su questa interpretazione legale a Bautzen. Anche il Distretto Amministratore Witschas non può confermare se la sua autorità deve ora assumere un ufficiale per l'immigrazione. Sta ancora aspettando istruzioni dallo stato, scrive in risposta a un'inchiesta. Intende "investigare" le implicazioni per la sua amministrazione e l'ufficiale stessa.

Ho chiamato anche la leader della fazione AfD Lotze. Dovrebbe sapere cosa accadrà all'ufficiale per l'immigrazione ora. Dopo tutto, ha redatto la domanda e pratica anche il diritto.

Bene.

Dice che "non può specificare attualmente" se la nuova legge statale impone la posizione dell'ufficiale per l'immigrazione. "La legge dice 'dovrebbe'. Non è chiaro se questo è nel senso di 'può' o 'deve'." La sua domanda aveva "ragioni sostanziali", si riferisce anche all'ordinanza distrettuale modificata e ai requisiti finanziari del distretto.

Lotze scarica la responsabilità su Distretto Amministratore Witschas. "È responsabile dell'amministrazione operativa." Non sa del contratto di lavoro e non può stimare "se il distretto amministratore potrebbe non riassegnare semplicemente l'employe a un'altra posizione." Non vorrei presumere di anticipare la decisione del distretto amministratore, aggiunge.

Notiamo: Il Consiglio distrettuale di Bautzen abolisce l'ufficiale per l'immigrazione senza sapere se questo è anche legale. La CDU si nasconde dietro le tecnicalità legali. Il distretto amministratore rimane incerto sulle conseguenze della risoluzione per la sua amministrazione e l'ufficiale stessa.

Tutto questo si aggiunge a un episodio grottesco di governo locale a Bautzen. Tuttavia, l'incidente ha anche un'ulteriore implicazione politica. Mette di nuovo in discussione quanto sinceramente la CDU, in particolare in Sassonia, prende il proprio impegno a stabilire una barriera contro l'AfD.

A Bautzen, l'Unione esprime chiaramente la sua posizione in merito. Un divieto di collaborazione con l'AfD, come suggerito a livello federale e statale, non può essere attuato a livello locale, afferma il leader della fazione Grahl. "Non presentiamo domande congiunte con l'AfD o riunioni di fazione congiunte", chiarisce. "Tuttavia, interagiamo con tutti i membri del Consiglio distrettuale. Una domanda non è brutta solo perché viene dalla fonte sbagliata."

Amministratore del distretto Witschas, che funge anche da presidente dell'associazione distrettuale Bautzen della CDU, afferma che il suo ruolo gli consente di collaborare con tutti i membri del consiglio distrettuale. Tale collaborazione, sostiene, non è fattibile a livello locale, date le attuali proporzioni di maggioranza.

Il Ministero della Solidarietà della Sassonia fornisce alcune chiarezze: l'eliminazione dell'ufficiale per l'immigrazione va contro la legge sull'integrazione. La disposizione è stata definita come una 'disposizione dovrebbe', l'autorità ha notato, consentendo deroghe solo in 'casi eccezionali giustificati'. I potenziali risparmi anche richiedono 'revisione di supervisione'.

Purtroppo, la triste storia del distretto di Bautzen è stata ufficialmente confermata.

I consiglieri distrettuali della CDU, compreso il Landrat Witschas, non hanno compreso appieno le implicazioni dei loro voti, contribuendo involontariamente all'AfD nello smantellamento della posizione del Commissario per gli stranieri. Despite le rivendicazioni della CDU sulla legalità, persistono dubbi sulla legalità dell'abolizione della posizione.

L'AfD Bautzen, attraverso le loro azioni, ha ora posto il Consiglio distrettuale di Bautzen in una posizione precaria, potenzialmente violando la legge sull'integrazione e affrontando la scrut

