- L'AfD in Turingia è in testa, Kretschmer in Sassonia

Tre settimane prima delle tanto attese elezioni statali della Sassonia e della Turingia, un doppio successo dell'AfD sembra al momento improbabile, secondo un sondaggio. Nella Turingia, il partito è ancora chiaramente al primo posto con il 30%, secondo l'attuale ZDF Politbarometer. Tuttavia, nella Sassonia, la CDU con il Presidente del Ministro Michael Kretschmer può prendere il comando con il 34%, con l'AfD al 30%. In una diretta comparazione dei preferiti come Presidenti del Ministro, Kretschmer guida con il 64%, davanti al Presidente di stato dell'AfD Jörg Urban con il 14%.

Gara a due per il secondo posto nella Turingia?

Naetheless, nella Turingia, sembra difficile raggiungere l'AfD. Si sta sviluppando una gara a due tra la CDU e l'alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) per il secondo posto, e quindi anche per la posizione del Presidente del Ministro. L'AfD, anche come partito leader, non sarebbe in grado di fornire il capo del governo, poiché avrebbe bisogno dei voti di altri partiti per questo, che loro escludono.

La CDU con il candidato principale Mario Voigt è solo leggermente avanti rispetto alla BSW con il 21% rispetto al 19%. Secondo il Politbarometer, oltre all'AfD, alla CDU e alla BSW, nella futura assemblea legislativa di Erfurt, il Sinistra del corrente incumbente Bodo Ramelow con il 15% e il SPD con il 7% sarebbero rappresentati. I Verdi e il FDP non entrerebbero nel parlamento statale. Secondo il sondaggio, il 40% dei Turingi è ancora indeciso se e per chi voterà il 1 settembre.

I risultati dei sondaggi sono sempre soggetti a incertezze e riflettono solo l'atmosfera dell'opinione al momento del sondaggio, non le previsioni del risultato delle elezioni.

Esperto parla del "fattore Kretschmer" nella Sassonia

Nella Sassonia, secondo il Politbarometer, la CDU di Kretschmer potrebbe continuare la sua attuale coalizione di governo. I due attuali partner della coalizione, il SPD e i Verdi, otterrebbero ciascuno il 6%, a malapena rientrando nel parlamento statale. Teoricamente, una coalizione di CDU e BSW (11%) sarebbe anche possibile. Le coalizioni con l'AfD sono escluse dal congresso del partito federale CDU. both in Sassonia and Turingia, the AfD is classified by the state offices for the protection of the constitution as securely right-wing extremist. The Left is at risk of failing to clear the five percent hurdle in the Free State with the 4%. According to the survey, one third of respondents are still undecided about whom or whether they will vote. 60% want the CDU to lead the government again after the state election.

**Il fatto che la CDU sia avanti all'AfD nella Sassonia, come mostrato in precedenti sondaggi, è stato attribuito dallo scienziato politico Hans Vorländer nel programma ZDF "Morgenmagazin" a un "fattore Kretschmer". Questo aveva già portato la CDU a superare l'AfD nelle ultime elezioni statali del 2019, nonostante i precedenti sondaggi dessero l'AfD in testa. Kretschmer sta anche conducendo nella Sassonia su argomenti che l'AfD e la BSW sottolineano particolarmente, come la critica alle consegne di armi all'Ucraina, la richiesta di trattative con la Russia e l

