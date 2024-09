- L'AfD in Brandeburgo prevede il potenziale crollo del firewall.

L'AD anticipa barriere crollanti dopo la vittoria elettorale

Secondo il leader del gruppo parlamentare di L'AD nel Brandeburgo e candidato principale Hans-Christoph Berndt, l'opposizione all'AD da parte degli altri partiti si indebolirà gradualmente se emergeranno vittoriosi nelle elezioni statali. Ha dichiarato: "Se diventiamo la forza dominante e se Dietmar Woidke (SPD) si dimette come annunciato, allora verrà innescata una reazione a catena che non può essere fermata". Sebbene sia plausibile che l'SPD e gli altri partiti potrebbero riguadagnare importanti maggioranze contro l'AD in autunno, Berndt crede che gli alleanze non dureranno cinque anni a causa dei conflitti interni in aumento.

Berndt evidenzia le similitudini tra l'AD e la CDU

Berndt ha sottolineato l'accordo tra l'AD e la CDU su diverse questioni politiche. Ha osservato: "C'è un sostanziale allineamento nei nostri programmi". Inoltre, ha fatto riferimento alle potenziali difficoltà per i partiti del "semforo" e il Partito della Sinistra diventare un fattore di maggioranza per i partiti stabiliti nelle prossime elezioni federali, con conseguente rapido scioglimento degli alleanze anti-AD.

CDU rifiuta la coalizione con l'AD e la Sinistra

Con le elezioni statali del Brandeburgo previste per il 22 settembre, gli ultimi sondaggi mettono l'AD (classificata dall'ufficio di protezione costituzionale dello stato come minaccia di estrema destra) al primo posto, seguita dall'SPD e dalla CDU. Questi partiti hanno tradizionalmente evitato di collaborare con l'AD. Dietmar Woidke (SPD) ha fatto cenno alla sua intenzione di lasciare la politica se l'SPD non vince le elezioni.

Jan Redmann, leader del gruppo parlamentare di stato e della CDU, ha ribadito dopo i sondaggi in Sassonia e Turingia che la CDU avrebbe rispettato il suo divieto di coalizione con la Sinistra e l'AD, affermando: "La risoluzione sull'AD e la Sinistra è ancora valida".

La Sinistra mette in discussione la distanza della CDU

Sebastian Walter, candidato principale del Partito della Sinistra, ha espresso la sua convinzione che la distanza della CDU dal Partito della Sinistra non può essere mantenuta a lungo termine. Ha commentato: "Se vogliono davvero mantenere la stabilità e fare politica, non possono mantenere questa posizione". Notando le trattative sulla coalizione in Turingia dopo le elezioni, Walter ha fatto notare la cooperazione costruttiva tra i due partiti su diversi problemi, compresi gli emendamenti costituzionali e le questioni di contenuto, negli ultimi cinque anni.

Redmann, familiare con la Sinistra del Brandeburgo, ritiene che non ci sia giustificazione per prendere le distanze significativamente da loro nel caso del Brandeburgo.

In vista di un eventuale successo elettorale, Berndt ha suggerito che l'AD potrebbe aver bisogno di un robusto firewall per proteggersi da eventuali reazioni avverse degli oppositori. Ciò perché, come ha ulteriormente spiegato Berndt, la salita dell'AD potrebbe portare a uno spostamento delle alleanze, rendendo cruciale la sicurezza della loro posizione politica.

Leggi anche: