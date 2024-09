L'AfD ha deliberatamente scelto Jurgen Treutler per la nomina a causa della sua avanzata età?

Nella prima riunione del parlamento regionale della Turingia, l'attenzione si concentra su un individuo: Jürgen Treutler, un pensionato di 73 anni, il membro più anziano del parlamento regionale della Turingia dopo le elezioni del 1º settembre, con il 42,6% dei voti iniziali nel distretto di Sonneberg I. A differenza di alcuni parlamenti federali o legislatures statali specifiche, il parlamento regionale della Turingia designa il suo membro più anziano, piuttosto che quello con più anzianità di servizio, per ricoprire questo titolo.

Treutler ha superato un altro candidato

Le indagini del "Mondo" hanno rivelato che l'AfD, il partito di Treutler, lo ha nominato per la sua età per rivendicare la posizione, come sta facendo ora. All'inizio dell'anno, il partito aveva nominato all'unanimità un altro candidato per il parlamento regionale in questo distretto, ma in seguito lo ha sostituito con Treutler in estate. Björn Höcke, leader dell'AfD in Turingia, ha dichiarato che il loro partito in Turingia ha un piano strategico profondo in risposta a un'indagine del "Mondo". Se Treutler non avesse vinto, Wolfgang Lauerwald avrebbe assunto il ruolo di membro più anziano poiché anche lui detiene un seggio nel parlamento regionale per l'AfD.

Nato a Silberstraße vicino a Zwickau, Treutler ha ottenuto un titolo di Diplomingenieur in ingegneria meccanica nella RDT e ha lavorato nel settore dell'energia fino dopo la riunificazione. Si è unito all'AfD nel 2017, esprimendo il suo dissenso verso la politica dei rifugiati di Angela Merkel all'epoca. Nel 2018, l'Ufficio per la Protezione della Costituzione della Turingia ha tenuto d'occhio l'AfD guidata da Höcke.

Dal 2019, Treutler è un membro del consiglio distrettuale di Sonneberg, dove ricopre il ruolo di capo della fazione AfD. Ha anche rivendicato il ruolo di presidente del consiglio comunale di Sonneberg in agosto, un luogo in cui risiede da oltre tre decenni. Una candidatura per il parlamento federale con l'AfD nel 2021 non è andata a buon fine per lui.

Treutler comparirà in tribunale

La fazione CDU insieme al suo capo dell'ufficio parlamentare, Andreas Bühler, ha presentato un ricorso d'urgenza alla Corte Costituzionale della Turingia per ottenere un ordine di restrizione contro Treutler giovedì. Questo ricorso obbligherebbe Treutler a presentare la domanda della CDU e BSW per il voto.

A Treutler è stato concesso fino al pomeriggio di venerdì per rispondere. La corte valuterà quindi la domanda prima di prendere una decisione, probabilmente entro la sera.

