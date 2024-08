- L'AfD esprime preoccupazioni per il potenziale superamento della BSW in termini di influenza.

Dopo le richieste del partito BSW di Wagenknecht per una nuova prospettiva sull'AfD, i candidati principali dei Verdi e dell'SPD hanno espresso preoccupazione. "È questa la loro strategia per tenere tutte le carte in tavola? Questo mi preoccupa veramente", ha dichiarato la leader dei Verdi Madeleine Henfling ai media tedeschi. Si suggerisce che potrebbe materializzarsi una partnership tra BSW e AfD, poiché ha notato sovrapposizioni in alcune aree politiche all'interno dei programmi dei due partiti. Inoltre, c'è il rischio che i membri del BSW possano essere "travolti" a causa della loro mancanza di esperienza politica, ha menzionato.

Possibile Approvazione delle Proposte dell'AfD

Il candidato principale del BSW Katja Wolf ha scatenato un putiferio durante una discussione televisiva giovedì, poiché non ha escluso che il suo partito potrebbe sostenere le proposte dell'AfD se le trovasse valide. In seguito, la fondatrice del partito Sahra Wagenknecht ha dichiarato che la vecchia strategia di respingere categoricamente le iniziative dell'AfD e di vantarsi dei valori democratici non aveva fermato l'AfD. "Se l'AfD dichiara che il cielo è blu, il BSW non dirà che è verde. Derivare intenzioni di coalizione da questo è semplicistico", ha aggiunto. Nel frattempo, gli ufficiali del BSW a livello federale e statale hanno ripetutamente sottolineato che non avrebbero formato una coalizione con l'AfD.

Il candidato principale dell'SPD Georg Maier ha affermato che il BSW si posiziona come alternativa all'AfD, ma poi agisce come fornitore di maggioranza. "Per me, il BSW rimane un importante punto interrogativo in termini di contenuti e personale", ha dichiarato. Molte cose sono contraddittorie.

Henfling ha avvertito che il BSW è un mix di "grande ingenuità e inesperienza in politica. In un partito che sta per assumere la responsabilità di governo, questo mi rende ancora più ansioso".

La presidente del BSW Wolf ha servito come membro del parlamento statale per la Sinistra e sindaco di Eisenach per diversi anni, ma il partito giovane include anche politici alle prime armi che potrebbero entrare nel parlamento statale dopo le elezioni.

Maier ha ribadito che l'SPD non si unirà a un governo che si basa su maggioranze fluttuanti che coinvolgono l'AfD.

Un nuovo parlamento statale sarà eletto in Turingia il 1° settembre. Secondo i recenti sondaggi, il BSW si classifica al terzo posto con valori compresi tra il 19 e il 21 percento, subito dietro il CDU. L'SPD si attesta tra il 6 e il 7 percento, e i Verdi devono prepararsi a una possibile perdita di rielezione nel parlamento statale con valori compresi tra il 3 e il 4 percento.

