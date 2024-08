"L'AfD è un partito che si rivolge a persone con opinioni antisemite"

Quanto è rischioso l'AfD? Il Comitato ebraico americano di Berlino avverte che è più pericoloso di quanto molti percepiscono. L'organizzazione ha pubblicato un opuscolo sul partito, che potrebbe essere la forza più potente nelle prossime elezioni statali dell'Est. Secondo questo opuscolo, l'AfD sta pianificando un "colpo di stato".

Renunciando alla condivisione di foto che rivelano l'indirizzo dell'ufficio, consiglia Remko Leemhuis. Il direttore dell'AJC Berlino vuole proteggere i suoi dipendenti da potenziali pericoli. Gli ebrei che vivono nella capitale tedesca affrontano rischi da diverse fonti, come l'estremismo di destra, gli anti-semiti dell'estremismo di sinistra, gli islamisti e i palestinesi violenti. Una di queste minacce è affrontata dall'opuscolo recente dell'AJC Berlino intitolato "Il partito del colpo di stato. Come l'AfD minaccia la nostra democrazia".

Nell'introduzione, Leemhuis spiega che coloro che votano per l'AfD sono consapevoli della natura del suo programma. L'opuscolo, che si estende per 60 pagine e può essere scaricato gratuitamente, si concentra sull'AfD stessa - la sua leadership, i loro legami con la scena dell'estremismo di destra, le loro ideologie, obiettivi, strategie e sostenitori. Co-scritto da Andrea Röpke e Andreas Speit, la pubblicazione è principalmente una raccolta di ricerche sull'AfD e la Nuova Destra. Röpke e Speit, entrambi noti per il loro lavoro sull'estremismo di destra in Germania, hanno contribuito a questa ricerca.

Röpke, durante la presentazione dell'opuscolo ai giornalisti, giudica il titolo "provocatorio", ma non solo. Röpke afferma che l'AfD persegue progressivamente questo obiettivo. Il partito cerca di creare una comunità etnica omogenea, che può essere realizzata solo attraverso la violenza e gli immigrati violenti, secondo Röpke. È allarmata dal fatto che i sostenitori dell'AfD continuano a ignorare la verità e rimangono fedeli al partito, anche di fronte a nuove rivelazioni.

Josef Schuster, presidente del Consiglio centrale degli ebrei in Germania, partecipa alla presentazione e condivide le sue opinioni. Schuster afferma di non riuscire a identificare elementi anti-semiti nel programma federale del partito dell'AfD. Tuttavia, afferma Schuster, è innegabile che l'AfD serve come piattaforma per gli anti-semiti. È meno convinto dell'affermazione che la maggior parte dei sostenitori dell'AfD possa essere classificata come estremisti di destra. Questi individui, frustrati e politicamente disaffezionati, vedono la posizione dell'AfD ostile alle minoranze e pensano: "E allora? Non mi colpisce direttamente", dice Schuster. Attira l'attenzione sulla strategia dell'AfD di acquisire gradualmente influenza, iniziando con le elezioni locali.

L'AfD non è il nuovo NSDAP, afferma il direttore dell'AJC Leemhuis. Tuttavia, mette in guardia contro l'uso di un simile paragone. Il precedente storico del rapido smantellamento delle istituzioni democratiche nella Repubblica di Weimar serve come monito sobrio. Röpke respinge anche l'idea che l'AfD si dissolverà se entrerà nel governo. La Repubblica federale oggi è più resistente di Weimar nel 1933? Röpke richiama l'attenzione sulla ricerca del sociologo Wilhelm Heitmeyer, che ha messo in guardia sulla crescente "stanchezza della democrazia" per oltre 15 anni. "Una parte significativa dell'elettorato dell'AfD, che rimane saldamente fedele al partito, non respinge i regimi autoritari o i dittatori", dice Röpke.

L'opuscolo si addentra nei backgrounds dell'estremismo di destra dei principali esponenti dell'AfD e i loro legami con altre organizzazioni e movimenti estremisti. Röpke ricorda André Kalbitz, stretto collaboratore di Höcke, che è stato espulso dall'AfD a causa della sua appartenenza all'organizzazione neo-nazista Gioventù tedesca leale alla patria (HDJ). Nonostante la sua espulsione, Kalbitz ha giocato un ruolo nella campagna elettorale comunale dell'AfD in primavera. Stefan Kotré, membro del Parlamento, sostiene anche il negazionista dell'Olocausto Horst Mahler e ha visitato la sua ex collega di fazione Birgit Malsack-Winkemann in prigione - una co-imputata nel processo contro il principe Reuss, accusati di aver pianificato il rovesciamento del governo e l'omicidio di numerose persone.

Kotré ha sostenuto Mahler fin dal 2004 e Höcke ha ripetutamente mostrato il suo sostegno alla condannata negazionista dell'Olocausto Ursula Haverbeck. Il discorso di Gauland "merda di mosca", in cui l'Olocausto viene paragonato a spazzatura nella storia tedesca, fornisce un'idea delle posizioni storiche del partito. La dichiarazione di Höcke del 2021 "Cesseremo la lotta contro la destra" si allinea con la loro posizione, compreso il loro negazionismo del cambiamento climatico.

L'opuscolo dell'AJC tocca l'interazione dell'AfD con la Russia. Gli scrittori dettagliano oltre cento visite dei politici dell'AfD in Russia nel 2015 e 2020. Nonostante l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022, gli esponenti dell'AfD hanno continuato a recarsi in Russia e nei territori ucraini occupati. Gli autori citano il discorso di Höcke a un evento di Pegida in cui parla della Russia come di una promessa "liberazione dall'obbligo americano involontario". Weidel, il leader del partito, ha dichiarato al congresso federale che l'Ucraina non appartiene all'Europa. I numerosi casi di vicinanza dell'AfD al Cremlino sono evidenti.

Röpke sostiene che le azioni del partito, il suo linguaggio ostile nei dialoghi privati, le sue connessioni e la sua strategica "espansione del discorso accettabile": tutti questi elementi rivelano il reale rischio rappresentato dall'AfD. Inoltre, nessun altro partito è finanziato tanto dai fondi pubblici quanto l'AfD. A differenza del presidente del Consiglio Centrale Schuster, l'AfD promuove un "vietato discutere" su di sé. "Cerca un regime autoritario in cui molte persone saranno lasciate indietro", afferma Röpke. Infine, "Questo partito non è tipico".

