- L'AfD è in testa in Turingia, con la CDU e la BSW quasi sulla stessa pagina

Meno di tre settimane prima delle Elezioni Statali** in Turingia, l'AfD rimane in testa secondo un recente sondaggio del Forschungsgruppe Wahlen, con un punteggio del 30 percento per il partito di estrema destra guidato da Bjoern Hoecke. Il CDU, al secondo posto, ha il 21 percento nel ZDF-Politbarometer. L'AfD della Turingia è classificata come sicuramente di estrema destra e viene tenuta sotto osservazione dall'Ufficio per la Protezione della Costituzione dello stato.

Nuovamente fondato BSW vicino al 20 percento

A stretto contatto con i Democratici Cristiani con il 19 percento c'è il nuovo partito, l'Alleanza per Sahra Wagenknecht (BSW), guidata da Katja Wolf, la presidente della Turingia. Poiché nessun partito con possibilità di entrare nel parlamento statale è disposto a cooperare con l'AfD, il secondo partito potrebbe rivendicare la posizione di Ministro-Presidente.

I sondaggi sono sempre soggetti a incertezze, con fattori come la lealtà del partito in calo e decisioni di voto sempre più dell'ultimo minuto che rendono difficile per gli istituti di sondaggio pesare i dati che raccolgono. L'istituto dichiara una tolleranza di errore statistica del tre percento per un valore del 40 percento. In linea di principio, i sondaggi riflettono solo il paesaggio dell'opinione al momento del sondaggio e non sono previsioni dell'esito delle elezioni.

La Sinistra precipita - Verdi e FDP non nel parlamento statale

La Sinistra, guidata dall'incumbent Bodo Ramelow, ha il 15 percento nel sondaggio. Rispetto alle Elezioni Statali del 2019, questo sarebbe un significativo calo. In quell'occasione, la Sinistra, con il suo popolare Ministro-Presidente Bodo Ramelow, era la forza più forte in Turingia con il 31 percento.

Il Politbarometer mostra l'SPD al sette percento, con i Verdi che non riescono a entrare nel parlamento statale con il tre percento. Altri partiti insieme hanno il cinque percento - compreso il FDP con il suo candidato in testa e l'ex breve Ministro-Presidente Thomas Kemmerich, che non sarebbe rappresentato in parlamento.

Una coalizione senza AfD e BSW sembra impossibile

Il sondaggio, che si dice rappresentativo, indica che la coalizione governativa attuale non avrebbe una maggioranza. Senza l'impegno dell'AfD o del BSW, una coalizione con la propria maggioranza sembra improbabile.

Ramelow guida attualmente un governo di minoranza composto da SPD, Sinistra e Verdi. Una maggioranza stretta potrebbe essere raggiunta da una coalizione di CDU, BSW e SPD. Il CDU non vuole formare una coalizione con l'AfD o la Sinistra, rendendo politicamente improbabili altre maggioranze coalizionali.

Tuttavia, secondo il sondaggio, il 40 percento dei Turingi è ancora indeciso su chi e se voterà il 1° settembre.

