- L'AfD detiene il potere più significativo in Turingia.

Secondo l'ultimo sondaggio, Alternativa per la Germania (AfD) potrebbe essere la forza dominante nel prossimo concorso elettorale statale nella Turingia. Condotto dall'istituto Infratest-Dimap per conto di ARD, il sondaggio colloca l'AfD, guidata da Björn Höcke, in una forte posizione al 30%. La Unione Cristiano-Democratica (CDU) segue da vicino con il 23%, mentre l'Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) raggiunge il 17%. Attualmente al potere, il Partito della Sinistra, guidato dal Presidente del Consiglio di Stato Bodo Ramelow, si trova al 13%, con il Partito Socialdemocratico di Germania (SPD) al basso 7%. Purtroppo per i Verdi e i Liberaldemocratici (FDP), entrambi non raggiungono la soglia del 3% necessaria per ottenere un seggio nel parlamento statale.

L'AfD nella Turingia, sotto la guida del suo presidente Björn Höcke, viene classificata come estremista di destra affidabile dall'agenzia per la sicurezza interna della regione e viene monitorata di conseguenza.

Il sondaggio, che ha raccolto le opinioni di 1.551 elettori della Turingia attraverso interviste telefoniche o online, non è una previsione ma rather una rappresentazione del clima politico della settimana. La "domanda della domenica" misura le intenzioni di voto, non il comportamento di voto effettivo. Gli elettori spesso prendono la loro decisione all'ultimo minuto prima delle elezioni, rendendo la fase finale della campagna, caratterizzata dall'outreach mirato ai votanti indecisi e dai voti tattici, estremamente cruciale.

