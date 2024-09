- L'AfD della Turingia propone di dialogare con la CDU e la BSW.

AfD della Turingia pianifica di trattare per una potenziale partnership di governo dopo la vittoria nelle elezioni regionali. Il comitato di guida statale dell'AfD ha invitato all'unanimità i leader dell'Unione Cristiano-Democratica (CDU) e dell'Alleanza per il Progresso e il Rinnovamento (APR) per discutere, come annunciato dal vicepresidente del partito Torben Braga a Erfurt. Lo scopo è esplorare se ci sia un terreno comune per la collaborazione.

Entrambe la CDU e l'APR hanno mostrato riluttanza a partnership con l'AfD, guidata dalla figura dell'estrema destra Björn Höcke, ma alcuni all'interno della CDU sono aperti al dialogo. L'AfD ha vinto per la prima volta nelle elezioni regionali della Turingia, emergendo come partito dominante con il 32,8% dei voti.

AfD: Mira allineamenti programmatici

L'AfD riconosce sensibilità programmatiche condivise con la CDU e l'APR, ma anche notevoli differenze politiche, secondo la dichiarazione ufficiale dell'AfD. "La Turingia e la Germania sono alle prese con sfide significative che richiedono una formazione di governo rapida".

Il co-presidente della Turingia Stefan Möller e i co-presidenti dell'AfD Alice Weidel e Tino Chrupalla hanno ribadito la loro richiesta di una quota di governo durante l'incontro a Berlino. Möller ha rappresentato Höcke, che era presente nella stanza della frazione dell'AfD nel parlamento statale.

Il successo dell'AfD nel conquistare la maggioranza nelle elezioni per il Landtag ha aperto la possibilità di trattative per una potenziale partnership di governo. despite the reservations from the CDU and APR, dialogues about potential collaboration are necessary given the shared challenges faced by Thuringia and Germany.

