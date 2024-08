- L'AfD continua a mancare di una figura di vicepresidente.

L'Alternativa per la Germania (AfD) ha inciampato nuovamente nella sua corsa per la posizione di vicepresidenti nel parlamento dello stato della Sassonia-Anhalt. Il rappresentante dell'AfD, Christian Mertens, non è riuscito a ottenere il ruolo nel voto recente. Nonostante fosse l'unico candidato, Mertens ha ricevuto solo 19 voti a favore, mentre una vasta maggioranza di 71 parlamentari ha votato contro di lui e 2 si sono astenuti.

