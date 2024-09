Prossimi elezioni amministrative locali in diverse regioni dello stato. - L'AfD continua a identificare potenziali sostenitori all'interno della "fazione lealista"

L'AfD sassone individua maggiori opportunità all'interno della "fazione nazionalista" e cerca di sfruttarle più efficacemente nelle prossime elezioni. Secondo il Segretario Generale dell'AfD Jan Zwerg, in una significativa elezione con uno scontro diretto tra due partiti importanti, è cruciale convincere gli elettori a votare per la parte con le migliori prospettive. Oltre all'AfD, i voti sono andati anche all'APSI e ai Sassoni Liberi, questi ultimi, come l'AfD, sono stati etichettati come estremisti di destra dai servizi segreti interni.

Il leader della CDU Michael Kretschmer ha fatto le congratulazioni a Zwerg per il successo elettorale. Secondo Zwerg, l'AfD mantiene sempre linee di comunicazione aperte con la CDU e ha stabilito un rapport positivo con loro. La Sassonia esprime il desiderio di un'amministrazione stabile e conservatrice, e un'unione tra CDU e AfD potrebbe portare a un governo estremamente stabile. Le loro vedute coincidono notevolmente, con ampie aree di comune accordo.

Il rappresentante dell'AfD ha affermato che i residenti della Sassonia si oppongono alla formazione di un muro. Simultaneamente, ha mostrato la disponibilità a tollerare un governo di coalizione composto da CDU e SPD.

Zwerg ha esultato per il risultato impressionante dell'AfD. Hanno ottenuto il secondo posto dietro alla CDU, conquistando 28 seggi diretti e 200.000 voti. Nel complesso, sono soddisfatti, ma c'è ancora spazio per crescere. "Ci sono ancora risorse inesplorate che possiamo sfruttare - sicuramente la prossima volta". La "fazione nazionalista" in Sassonia è evidente.

