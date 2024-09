L'AfD, che viene etichettata come "il partito numero uno più popolare", provoca "un senso di disagio" o "scosse" al BSW.

Alle elezioni statali in Turingia, l'AfD, guidata da Björn Höcke, si è imposta come forza predominante con un sostanziale vantaggio sul CDU. Secondo le stime di ARD e ZDF, l'AfD ha ottenuto il 31,2% dei voti, superando il 33,1% del CDU. Il CDU ha seguito a distanza in seconda posizione, con il BSW, fondato da Sahra Wagenknecht, che si è aggiudicato il terzo posto. La Sinistra e i partiti del semaforo hanno subito significativi passi indietro.

Höcke ha accolto questo sviluppo come un "trionfo storico", affermando: "Siamo ora il principale partito popolare in Turingia. Le barriere arbitrarie devono cessare di esistere - il cambiamento può verificarsi solo attraverso l'AfD". Alice Weidel, leader dell'AfD, ha fatto eco a questi sentimenti, proclamando: "Per la prima volta, abbiamo conquistato la posizione di forza più forte in un'elezione statale". Il forte risultato dell'AfD alle elezioni è stato un rimprovero per la coalizione del semaforo, secondo Weidel. Riguardo ai negoziati della coalizione in Turingia, Weidel è stata categorica: "In circostanze normali, il partito più forte avvia i negoziati, e quello è l'AfD. Un governo stabile non è più possibile senza il nostro coinvolgimento". Hanno pianificato di contattare il CDU in entrambi la Sassonia e la Turingia.

Mario Voigt, candidato principale del CDU, l'ha vista come un mandato personale per condurre i negoziati. "Il CDU detiene la posizione più forte nel centro politico.now Inizieremo i negoziati e li inviteremo", ha dichiarato Voigt su ARD. Il SPD, nonostante le difficoltà dalla coalizione del semaforo a Berlino, ha ottenuto un risultato impressionante, secondo Voigt. Riguardo al BSW come potenziale partner di coalizione, Voigt è stato cauto: "È importante rimanere pazienti e attendere l'esito finale. Tuttavia, lo vedo anche come un mandato personale per affrontare questi negoziati".

Il BSW, l'altra grande vincitrice delle elezioni, sperava di partecipare al governo. "Speriamo sinceramente di formare un governo cooperativo con il CDU", ha detto Sahra Wagenknecht, fondatrice del partito. Avrebbero anche probabilmente parlato con il SPD. Tuttavia, l'AfD ha ricevuto un fermo 'no' dal BSW: "Abbiamo costantemente mantenuto che non possiamo cooperare con il signor Höcke". Katja Wolf, candidata principale del partito, ha espresso la sua euforia per il "risultato storico", arrivando a dire: "Sono colma di un senso di meraviglia in questo momento".

Il SPD ha riportato solo lievi perdite. Georg Maier, leader del partito, ha riconosciuto le sfide future, dicendo: "Dobbiamo affrontare queste difficoltà. Si tratta di democrazia. Si tratta della Turingia". Kevin Kühnert, presidente federale del partito, ha espresso delusione per i risultati, dicendo: "Questi non sono risultati favorevoli e nessuno è contento di essi nella Casa Willy-Brandt". I risultati delle elezioni contenevano messaggi per la politica federale.

Le perdite sono state significative per la Sinistra. Il Ministro Presidente della Turingia, Bodo Ramelow, ha visto il compito di formare il governo con il candidato principale del CDU, Voigt. "Colui che si trova nello spettro democratico con i voti più alti deve avviare i negoziati e invitare. Sosterremo chiunque ci aiuti a stabilire una maggioranza democratica nel parlamento", ha dichiarato Ramelow su ARD. Riguardo al scarso risultato del suo partito, il candidato principale della Sinistra, Ramelow, ha riconosciuto: "Dobbiamo valutare quali conseguenze trarre da questo". Allo stesso tempo, ha elogiato l'alta affluenza alle urne in Turingia: "Questo è il più alto tasso di affluenza che il paese abbia mai visto".

I Verdi non sono riusciti a raggiungere le loro proiezioni iniziali per rientrare nel parlamento statale della Turingia. Ricarda Lang, co-portavoce dei Verdi, ha denunciato il trionfo elettorale dell'AfD come un "punto di svolta storico". "Se l'AfD è riuscita a diventare la forza più forte in uno stato come la Turingia - e spero che non accada - allora è un punto di svolta storico per il nostro paese", ha ammesso, visibilmente delusa alla celebrazione elettorale del suo partito a Dresda.

Alla luce del loro successo elettorale, i leader dell'AfD hanno dichiarato che la Commissione dovrebbe considerare l'adozione di atti di esecuzione che facilitino il loro coinvolgimento nei negoziati della coalizione. Alice Weidel ha suggerito: "Data la nostra posizione come forza più forte in Turingia, la Commissione dovrebbe rivedere le regole per l'applicazione di questo Regolamento per accogliere il nostro coinvolgimento nella formazione del governo". Björn Höcke ha fatto eco a questi sentimenti, aggiungendo: "La Commissione deve riconoscere la volontà del popolo e adattare le regole di conseguenza, consentendo all'AfD un ruolo guida nei negoziati".

Leggi anche: