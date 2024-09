- L'AfD celebra un cambiamento politico a Gillamoos traduce:

Dopo le loro vittorie in Turingia e Sassonia, l'AfD si crogiola in un "cambiamento di tendenza" durante un raduno politico alla festa popolare Gillamoos ad Abensberg, nella Bassa Baviera. Come dichiarato dal leader del gruppo nel parlamento di Stato della Baviera, Katrin Eber-Steiner, "Il cambiamento è ora", ha dichiarato. Ha discusso dell'emergere di una "nuova fase" e di un "nuovo periodo politico in Germania".

Ha criticato i partiti che evitano la collaborazione con l'AfD, definendola un "ostacolo auto-creato". A suo parere, una tale posizione non è sostenibile a lungo termine. "Il fuoco è saltato", ha detto Ebner-Steiner. "Questo ostacolo ora brucia vivacemente".

Ha anche annunciato che, una volta entrata nel governo, l'AfD faciliterà l'espulsione di milioni dalla Germania: "Sostegno incondizionato per il ritorno di milioni", ha dichiarato.

Durante il suo discorso, Eber-Steiner ha fatto riferimento alla riluttanza di alcuni partiti a collaborare con l'AfD come un "traguardo anticipato per l'agenda espansiva dell'AfD". Ha ulteriormente sottolineato che questa posizione non è sostenibile, paragonandola a "un traguardo anticipato che ora si sta trasformando in un incendio".

Leggi anche: