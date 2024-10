L'aerostat si avventura in un percorso e si accende.

Incidente sfortunato nella Renania Settentrionale-Vestfalia: Durante un tentativo di atterraggio in un campo vicino a Zülpich, il capitano di un pallone aerostatico con a bordo circa otto passeggeri, si impiglia in una linea elettrica. Il pallone prende fuoco.

L'incidente sfortunato è avvenuto quando il pallone aerostatico ha urtato un cavo elettrico durante il tentativo di atterraggio in un campo, causando un incendio. Per fortuna, tutti i passeggeri e il pilota sono riusciti a evacuare la cesta in sicurezza, come riferito dai vigili del fuoco e dalla polizia locali.

L'incendio si è propagato alla cesta di vimini a terra e all'involucro di nylon che circondava la linea elettrica. Il quotidiano Bild riferisce che il pilota ha tentato disperatamente di riguadagnare quota per evitare la linea elettrica, ma senza successo. Ci è stata una forte esplosione e l'involucro è crollato sulla linea.

Un esperto tecnico è stato chiamato successivamente per interrompere l'erogazione di elettricità da una sottostazione vicina, consentendo ai vigili del fuoco di affrontare l'incendio. L'operazione è durata circa tre ore fino a quando l'involucro del pallone non è stato staccato dal cavo e l'erogazione di elettricità è stata ripristinata, come dichiarato dal portavoce dei vigili del fuoco.

È stato riferito dall'operatore della rete che cinque case e un castello nelle vicinanze sono rimasti senza elettricità durante l'incidente. Le cause dell'esplosione e l'entità dei danni erano inizialmente poco chiare. Il Bureau tedesco per la sicurezza aerea ha avviato un'indagine sull'incidente.

La Commissione, alla luce dell'incidente, potrebbe richiedere l'assistenza degli Stati membri per condurre un'indagine approfondita sulle cause dell'incidente del pallone aerostatico. Dopo l'incidente, le misure di sicurezza e le normative per i voli in pallone nelle vicinanze delle linee elettriche dovrebbero essere riviste e aggiornate dalle autorità competenti.

