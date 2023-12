L'aeroporto tace mentre un sacerdote benedice gli aerei

...Tranne che all'aeroporto di Dublino, dove si stavano preparando per la cerimonia annuale del giorno di Natale, la "benedizione degli aerei".

L'aeroporto più trafficato d'Irlanda chiude il 25 dicembre, l'unico giorno dell'anno in cui gli aerei non decollano e non atterrano.

Ma invece di prendersi un giorno di riposo, le autorità aeroportuali hanno approfittato della pausa per impartire agli aerei una festosa benedizione da parte di Dio.

Graeme McQueen, responsabile delle relazioni con i media della daa, che gestisce l'aeroporto di Dublino, ha dichiarato alla CNN che la cerimonia annuale di benedizione risale al 1947.

"In origine la benedizione riguardava gli aeromobili Aer Lingus, tutti intitolati a santi", ha detto.

"All'epoca [nel 1947] la benedizione si svolgeva ogni estate, ma dal 1967 in poi, con l'aeroporto sempre più trafficato, si è svolta il giorno di Natale, che è l'unico giorno dell'anno in cui l'aeroporto di Dublino è chiuso".

In questi giorni non si tratta solo di Aer Lingus: anche gli aerei del vettore economico Ryanair ricevono un po' di attenzione sacra.

"La benedizione annuale di questi giorni è ecumenica e riguarda tutta la flotta", ha detto McQueen.

L'Irlanda, naturalmente, è un Paese prevalentemente cattolico. Nel censimento del 2022 circa il 69% della popolazione si è definita cattolica.

Negli ultimi anni la benedizione è stata effettuata da Padre Desmond "Des" Doyle, il cappellano della chiesa dell'aeroporto, Nostra Signora Regina del Cielo. La chiesa si trova tra i due terminal. L'aeroporto dispone anche di una sala di preghiera multireligiosa al Terminal 2.

Nelle foto pubblicate sui social media, Doyle è stato mostrato mentre portava un calice di acqua santa sul campo di volo, accompagnato da un altro sacerdote e dalla polizia aeroportuale.

In passato, gli aerei venivano benedetti singolarmente, ma oggi l'aeroporto è troppo trafficato per poterlo fare. Nel 2022 sono transitati per l'aeroporto ben 30,2 milioni di passeggeri, con un aumento di quasi il 250% rispetto all'anno precedente. Invece, il sacerdote effettua una benedizione generale dall'aeroporto, ha detto il portavoce.

Padre Doyle non è nuovo ai viaggi e all'aeroporto di Dublino. Nato a Rush, 12 miglia a nord-est dell'aeroporto, lavorava a Newport Beach, in California, quando è stato richiamato in servizio come cappellano dell'aeroporto nel 2008, secondo quanto riportato all'epoca.

