- L'aeroporto di Dortmund è sottoposto a azioni legali da parte dell'OVG.

Il Tribunale Amministrativo Superiore della Renania Settentrionale-Vestfalia (OVG) si appresta a riesaminare un caso presentato dai residenti dell'aeroporto di Dortmund alle 10:00 del mattino, riguardante l'espansione delle operazioni notturne. I vicini di Dortmund e Unna si sono lamentati per oltre un decennio per l'inadeguata insonorizzazione. Dal 2014, quando la Regione di Münster ha rilasciato una licenza, i residenti, la città di Unna e l'aeroporto hanno intrapreso numerosi conflitti legali su questa questione.

In particolare, il 26 gennaio 2022, l'OVG ha stabilito che la licenza dell'autorità di vigilanza era illegittima. Tuttavia, non ha ritirato la licenza, ma ha offerto alle parti la possibilità di correggere i problemi in un successivo processo.

Attualmente, la città di Unna non fa più parte della causa. I cinque residenti originari che avevano presentato il reclamo sono ora ridotti a tre. Il nuovo ricorso si concentra sulla 2ª licenza modificata rilasciata dalla Regione di Münster, datata 9 giugno 2023. Questa licenza consente all'aeroporto di estendere le operazioni oltre le 22:00, sotto determinate condizioni, per agevolare le compagnie aeree nel collegamento con i principali hub e nell'ottimizzazione della programmazione e dell'uso dell'equipaggiamento sulle rotte europee, come sostenuto dall'aeroporto.

Data prevista per la decisione dal 2022

I residenti, ora in numero di tre, sostengono che la 2ª licenza modificata, rilasciata nel 2023, continua a trascurare il problema dell'inadeguata insonorizzazione, che è una preoccupazione condivisa con altre comunità vicine. Nonostante la disputa, l'aeroporto sostiene che l'estensione delle operazioni oltre le 22:00 beneficerà diverse compagnie aeree, offrendo migliori collegamenti con i principali hub.

