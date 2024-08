- L'aeroporto di Dortmund è nuovamente soggetto al tribunale amministrativo supremo

L'aeroporto di Dortmund è nuovamente sotto la lente di ingrandimento del Tribunale Amministrativo della Renania Settentrionale-Vestfalia (OVG). I giudici amministrativi dello stato si occuperanno il 23 agosto di un ricorso presentato dai residenti contro il rinnovo dell'approvazione della Distretto di Münster per estendere gli orari di funzionamento fino a tarda notte. I residenti argomentano che non c'è una sufficiente protezione dal rumore, come ora annunciato dal tribunale.

Una disputa con una lunga storia

Un'approvazione per questo è già stata concessa nel 2014. Da allora, i residenti e la città vicina di Unna hanno ripetutamente litigato in tribunale. Di recente, l'OVG ha dichiarato illegittima l'approvazione dell'autorità di sorveglianza il 26 gennaio 2022. Tuttavia, i giudici amministrativi della Renania Settentrionale-Vestfalia non hanno revocato l'approvazione. Invece, i difetti dovevano essere risolti in una procedura ulteriore. L'OVG non ha consentito un appello nel 2022. L'aeroporto ha presentato un appello, ma senza successo.

Secondo un portavoce dell'OVG, la città di Unna non è più tra i querelanti. Inoltre, dei cinque residenti originariamente querelanti, ne rimangono solo tre per l'udienza del 23 agosto.

Le prime ore notturne sono al centro dell'attenzione

Ora, la seconda approvazione di modifica del 9 giugno 2023 della Distretto di Münster come autorità di sorveglianza è in questione. Questa consente all'aeroporto di estendere i suoi orari di funzionamento alle prime ore notturne in determinate condizioni. Secondo l'aeroporto, l'ora dopo le 22:00 consente alle compagnie aeree di collegarsi ai grandi hub e di ottimizzare gli orari di volo e l'uso delle macchine sulle rotte europee.

L'aeroporto ha attualmente orari di funzionamento approvati dalle 6:00 alle 22:00. Tuttavia, in casi eccezionali, sono possibili fino a quattro atterraggi al giorno fino alle 23:00. In caso di ritardi non giustificati, il permesso eccezionale si estende addirittura alle 23:30. Per i decollo, il permesso fornisce orari fino alle 22:30. Se il numero di decollo e atterraggio approvati dopo le 22:00 viene superato, è necessario ottenere l'approvazione del controllo dei voli della Distretto di Münster. La regola eccezionale si applica solo agli aerei a basso rumore.

