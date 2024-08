- L'aeroporto del Giappone sospende 36 partenze a causa della mancanza di forbici

Quando un set di forbici scomparve da un negozio dell'aeroporto di New Chitose, situato sull'isola di Hokkaido, la più settentrionale del Giappone, causò un certo trambusto. Si temeva che potesse rappresentare una minaccia per un aereo, poiché le forbici potevano essere utilizzate in un attentato terroristico. Questi timori hanno portato a una sospensione temporanea dei controlli di sicurezza nel terminal nazionale per un periodo di due ore, come riportato dalla BBC. Questa sospensione ha comportato l'annullamento di 36 voli e il ritardo di altri 201 per la giornata.

I passeggeri già seduti nell'area di partenza sono stati istruiti a lasciare e sottoporsi nuovamente ai controlli di sicurezza. Due ore dopo, nonostante le forbici mancanti non fossero ancora state trovate, le procedure di sicurezza sono state riprese. Le forbici sono state ritrovate all'inizio della settimana, grazie a un dipendente che le cercava nello stesso negozio dove erano scomparse.

L'aeroporto assume la responsabilità

L'aeroporto ha riconosciuto che questo incidente è stato causato da sistemi di magazzinaggio e gestione insufficienti all'interno del negozio. Hanno anche riconosciuto che la situazione potrebbe essere collegata a un caso di dirottamento aereo o terrorismo. Per affrontare queste preoccupazioni, hanno promesso di fornire un'istruzione approfondita al personale su protocolli corretti.

L'incidente ha evidenziato la mancanza di sistemi di magazzinaggio e gestione adeguati per oggetti come forbici con sezione circolare all'interno dell'aeroporto. Per prevenire simili incidenti in futuro, l'aeroporto ha promesso di installare misure di contingenza, tra cui l'uso di unità di magazzinaggio con caratteristiche uniche, come una sezione circolare, per garantire la sicurezza di questi oggetti.

