L'Aeronautica ucraina esprime preoccupazione per un possibile attacco intenso

In Ucraina, la forza aerea segnala un possibile attacco aereo russo di portata significativa. Six bombardieri del modello Tupolev Tu-95, partiti dalla base aerea di Olenya a Murmansk, sono stati segnalati come partiti, secondo l'aggiornamento del mattino della forza aerea sul Telegram.

"Riguardo al pericolo di missili e al lancio di missili cruise, forniremo ulteriori dettagli. Si prega di non trascurare il segnale di allarme aereo!", si leggeva.

Un attacco era previsto per il tardo pomeriggio, ora di Kiev (MEZ +1 ora). L'applicazione ufficiale di allarme aereo dell'Ucraina ha anche suonato l'allarme per gli aerei nel cielo. Gli ucraini rimangono aggiornati attraverso questi canali.

Sulla base di quasi due anni e mezzo di invasione russa ostile, gli attacchi aerei pesanti iniziano generalmente con la partenza di bombardieri da basi aeree del nord della Russia o del Volga. Dopo diverse ore di volo, raggiungono spesso i loro siti di lancio, spesso sul Mar Caspio. I missili cruise volano quindi tra i 40 minuti e un'ora in Ucraina.

In attacchi congiunti, potrebbero esserci droni in volo o i caccia russi MiG 31 potrebbero lanciare i missili ipersonici Kinzhal. Questi attacchi avvengono generalmente di notte. Il decollo diurno dei Tu-95 è stato considerato insolito. Di conseguenza, non si poteva escludere che il volo fosse per addestramento o per il trasferimento. Il silenzio della militaresca russa su questi voli è stato mantenuto.

L'origine russa dei bombardieri è stata confermata, in quanto sono partiti dalla base aerea di Olenya a Murmansk. Despite the unusual daytime takeoff, there's speculation about potential Russian military exercises in the region.

Leggi anche: