L'aeronautica statunitense recupera il campo d'aviazione del Pacifico che ha lanciato i bombardamenti atomici e cerca di contrastare la Cina

Il generale Kenneth Wilsbach, comandante delle forze aeree del Pacifico, ha dichiarato a Nikkei Asia, in un'intervista pubblicata questa settimana, che il campo d'aviazione di North sull'isola di Tinian diventerà una struttura "estesa" una volta completati i lavori di bonifica dalla giungla che è cresciuta sopra la base da quando le ultime unità dell'US Army Air Force l'hanno abbandonata nel 1946.

"Se si presta attenzione nei prossimi mesi, si vedranno progressi significativi, soprattutto a Tinian Nord", ha detto Wilsbach. L'Aeronautica sta anche aggiungendo strutture all'aeroporto internazionale di Tinian, nel centro dell'isola.

Le Forze aeree del Pacifico hanno confermato alla CNN i commenti di Wilsbach, ma hanno detto che non c'è stato alcun comunicato ufficiale in merito.

Tinian fa parte del Commonwealth delle Isole Marianne Settentrionali, un territorio statunitense nel Pacifico, a circa 6.000 chilometri (3.700 miglia) a ovest delle Hawaii, nel Pacifico. Sull'isola di 39 miglia quadrate vivono solo circa 3.000 persone.

Secondo il rapporto Nikkei, Wilsbach non ha fornito una tempistica su quando l'aeroporto sarà operativo.

Un punto cruciale nella Seconda Guerra Mondiale

Tinian, insieme alle vicine isole di Saipan e Guam, ha una ricca storia di operazioni aeree statunitensi.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, tutte e tre le isole, dopo essere state conquistate dagli occupanti giapponesi, ospitarono flotte di bombardieri B-29 Superfortress, che fecero piovere distruzione sulla patria giapponese.

Il bombardamento più letale della storia,quello del 10 marzo 1945 su Tokyo, che causò la morte di 100.000 persone e il ferimento di un milione, fu effettuato dai B-29 lanciati dalle tre isole.

Durante l'implacabile bombardamento del Giappone nel 1945, North Field su Tinian, con le sue quattro piste di 8.000 piedi e 40.000 persone, divenne l'aeroporto più grande e trafficato del mondo.

North Field ha segnato il suo posto nella storia il 6 agosto 1945, quando nell'oscurità del primo mattino, il bombardiere B-29 chiamato Enola Gay rotolò lungo la pista Able trasportando la bomba atomica che sarebbe stata sganciata su Hiroshima più tardi quella mattina, uccidendo 70.000 persone con la sua esplosione iniziale e portando il mondo nell'era nucleare.

Tre giorni dopo, un altro B-29, chiamato Bockscar, sarebbe decollato da Tinian per sganciare una bomba atomica su Nagasaki, uccidendo 46.000 persone con la sua esplosione iniziale.

Un passato ricco di storia, usi contemporanei

La richiesta di bilancio dell'Air Force per l'anno fiscale 2024 indica che sono stati richiesti 78 milioni di dollari per progetti di costruzione sull'isola di Tinian.

Il progetto di bonifica fa parte della strategia Agile Combat Employment (ACE) dell'esercito statunitense, che secondo un documento di dottrina dell'Aeronautica Militare "sposta le operazioni da infrastrutture fisiche centralizzate a una rete di luoghi più piccoli e dispersi che possono complicare la pianificazione avversaria e fornire più opzioni ai comandanti delle forze congiunte".

Gran parte della potenza aerea statunitense nel Pacifico è concentrata in alcune grandi basi aeree, come la Andersen Air Force Base di Guam o la Kadena Air Base sull'isola giapponese di Okinawa.

Un attacco a queste basi potrebbe paralizzare la capacità delle forze armate statunitensi di rispondere a un avversario se vi fosse concentrata troppa potenza aerea statunitense.

E poiché la Cina, il Paese che il Pentagono identifica come la sua "minaccia più incalzante", sta aumentando le sue forze missilistiche, l'Aeronautica sta cercando luoghi in cui disperdere la sua flotta per renderla più difficile da colpire.

Secondo un documento del 2022 dell'Air Force's Air University, "l'ACE aiuta a mitigare le minacce (cinesi) disperdendo le forze in tutto il teatro utilizzando configurazioni di base hub-and-spoke, offrendo al servizio imprevedibilità e richiedendo all'Esercito Popolare di Liberazione di spendere più missili per ridurre gli effetti della potenza aerea dell'US Air Force".

"Si crea un problema di puntamento e si possono subire alcuni colpi, ma la preponderanza delle forze continua a creare effetti", ha dichiarato Wilsbach a Nikkei.

L'Aeronautica Militare si è già esercitata sul concetto di ACE a Tinian, facendo anche operare i caccia stealth F-22 dal suo aeroporto internazionale durante l'esercitazione Agile Reaper a marzo.

L'aeroporto ha fornito un ambiente in cui i caccia statunitensi potevano dipendere solo dai rifornimenti che portavano con sé o che potevano essere trasportati con i C-17, dimostrando al contempo di essere "pronti e capaci di operare in un ambiente contestato, degradato e limitato dal punto di vista operativo", si legge in un comunicato dell'Air Force.

Gli F-22 hanno operato anche da Guam, 200 chilometri a sud di Tinian, durante Agile Reaper.

