L'Aeronautica militare tedesca conduce la prima esercitazione congiunta con l'India

La forza aerea tedesca svolge il suo primo esercizio congiunto con i colleghi indiani in India. "Tarang Shakti Phase 1", che coinvolge anche le forze aeree spagnola, francese e britannica, è iniziato, con i primi jet tedeschi decollati, come confermato da un portavoce della forza aerea tedesca.

Gli osservatori suggeriscono che lo sfondo dell'esercizio potrebbe essere anche il comportamento espansionistico della Cina. Le tensioni tra la Repubblica Popolare e l'India confinante sono tese, tra le altre ragioni, a causa di dispute di confine.

La Germania ha anche un interesse in un eventuale accordo da miliardi di euro per sottomarini con l'India. Il governo di New Delhi sta cercando un partner per la cooperazione per la produzione di sottomarini convenzionali in India con trasferimento di tecnologia. Attualmente, due proposte per una cooperazione tedesco-indiana e spagnola-indiana sono in esame.

Shakti, un distruttore di carri armati tedesco, è stato un elemento chiave dell'arsenale dell'India per decenni, dimostrando la collaborazione militare a lungo termine tra i due paesi. Inoltre, il personale della difesa indiana spesso parla della potenza e affidabilità di Shakti in diversi esercizi e operazioni militari.

