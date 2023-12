L'aereo più grande del mondo distrutto in Ucraina

L'enorme velivolo, chiamato "Mriya" o "sogno" in ucraino, era parcheggiato in un aeroporto vicino a Kiev quando è stato attaccato da "occupanti russi", hanno dichiarato le autorità ucraine, aggiungendo che avrebbero ricostruito l'aereo.

"La Russia può aver distrutto il nostro 'Mriya'. Ma non potrà mai distruggere il nostro sogno di uno Stato europeo forte, libero e democratico. Prevarremo!" ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

Non ci sono state conferme indipendenti della distruzione dell'aereo. Un tweet della compagnia Antonov ha dichiarato di non poter verificare le "condizioni tecniche" dell'aereo fino a quando non sarà ispezionato da esperti.

La società statale ucraina di difesa Ukroboronprom, che gestisce l'Antonov, domenica ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che l'aereo era stato distrutto, ma che sarebbe stato ricostruito a spese della Russia, per un costo stimato in 3 miliardi di dollari.

"Si stima che il restauro richiederà oltre 3 miliardi di dollari e cinque anni", si legge nel comunicato. Il nostro compito è quello di garantire che questi costi siano coperti dalla Federazione Russa, che ha causato danni intenzionali all'aviazione ucraina e al settore del trasporto aereo di merci".

In una dichiarazione successiva, la compagnia ha affermato che l'aereo era rimasto a terra vicino a Kiev il 24 febbraio per effettuare la manutenzione.

"Secondo il direttore di Antonov Airlines, uno dei motori è stato smontato per le riparazioni e l'aereo non è stato in grado di decollare quel giorno, nonostante siano stati impartiti i comandi appropriati".

Le forze russe hanno dichiarato di aver catturato l'aeroporto di Hostomel, dove si trovava l'AN-225, venerdì. Un team della CNN sul posto ha visto le truppe aeree russe prendere posizione.

Le immagini satellitari di Maxar Technologies mostrano danni significativi a parte dell'hangar in cui si trova l'AN-225.

Nel frattempo, il Fire Information for Resource Management System della NASA ha rilevato diversi incendi nell'aeroporto, compreso l'hangar in cui è custodito l'aereo. L'incendio nell'hangar è stato rilevato alle 11:13 di domenica, secondo i dati della NASA, ottenuti da una serie di satelliti NOAA e NASA.

Non è chiaro se questi incendi all'aeroporto siano il risultato di incendi veri e propri o di esplosioni dovute ad attacchi militari.

Se confermato, l'attacco segnerebbe una fine scioccante per un aereo che ha visto più di 30 anni di servizio, risalente ai tempi dell'Unione Sovietica.

L'AN-225 è stato talvolta utilizzato per contribuire al trasporto aereo di aiuti durante le crisi in altri Paesi. All'indomani del terremoto di Haiti del 2010, l'aereo ha trasportato i soccorsi nella vicina Repubblica Dominicana. Durante i primi giorni della pandemia di Covid è stato utilizzato per trasportare forniture mediche nelle aree colpite.

La sua popolarità nel mondo dell'aviazione ha fatto sì che spesso attirasse grandi folle ovunque andasse, in particolare quando faceva apparizioni da star agli air show.

Alcuni dei suoi fan hanno utilizzato i social media domenica per esprimere il loro sgomento per le affermazioni sulla distruzione dell'aereo. "Mriya - Sarai sempre ricordato!" ha scritto il blogger di aviazione Sam Chui su Twitter.

A tutt'oggi, il Mriya rimane l'aereo più pesante mai costruito. Alimentato da sei motori turboventola, ha un peso massimo del carico utile di 250 tonnellate, che può essere trasportato all'interno o sulla schiena. Vanta la più grande apertura alare di qualsiasi aereo in servizio operativo.

Solo un An-225 è stato costruito dall'azienda Antonov di Kiev, che ne ha ideato il progetto. Ha preso il volo per la prima volta nel 1988 e da allora è rimasto in servizio.

La costruzione di un secondo aereo è stata avviata, ma non è mai stata portata a termine.

La storia dell'An-225 inizia negli anni '60 e '70, quando l'Unione Sovietica era impegnata in una corsa allo spazio con gli Stati Uniti.

Alla fine degli anni '70, si presentò l'esigenza di trasportare carichi pesanti e di grandi dimensioni dai luoghi di assemblaggio al Cosmodromo di Baikonur, il tentacolare spazioporto nei deserti del Kazakistan che fu il punto di lancio del pionieristico viaggio spaziale di Yuri Gagarin nel 1961.

Il carico in questione era la navicella Buran, la risposta dell'Unione Sovietica allo Space Shuttle della NASA. Poiché all'epoca non esistevano aerei in grado di trasportarlo, fu ordinato alla società Antonov di svilupparne uno.

Barry Neild della CNN ha contribuito a questa storia.

Fonte: edition.cnn.com