L'aereo di Trump si rompe prima che vada in campagna

Proprio prima del weekend, Donald Trump è pronto a parlare ai suoi sostenitori nello stato americano del Montana. Tuttavia, c'è un intoppo lungo il suo viaggio verso l'evento. Il suo aereo deve atterrare dall'altra parte delle Montagne Rocciose a causa di un malfunzionamento. Alla fine, arriva a destinazione con un jet privato.

Secondo i media americani, l'aereo del candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump ha avuto problemi tecnici durante il viaggio verso un evento elettorale nello stato americano del Montana. Lo hanno riportato, tra gli altri, CNN e il "Washington Post", citando il personale dell'aeroporto e fonti vicine alla situazione. Secondo i resoconti, l'aereo è atterrato in sicurezza all'Aeroporto Internazionale di Billings Logan. Avrebbe dovuto atterrare a Bozeman, circa 240 chilometri più avanti.

A causa di un problema meccanico, l'aereo dell'ex presidente è stato inizialmente dirottato verso un aeroporto dall'altra parte delle Montagne Rocciose, secondo il personale dell'aeroporto. Da Aeroporto Internazionale di Billings Logan, Trump ha proseguito il viaggio verso Bozeman con un jet privato, ha detto un assistente amministrativo dell'aeroporto di Billings.

Trump ha un evento serale (ora locale) nel Montana, dove i repubblicani mirano a spodestare il senatore democratico dello stato. Pochi minuti dopo l'atterraggio, il team di Trump ha pubblicato un video su X, in cui parla ai suoi sostenitori nello stato. Non affronta i problemi tecnici nel video.

Nuova Strategia di Campagna

Dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ritirato la sua candidatura e ha spinto la molto più giovane e dinamica Kamala Harris, di 59 anni, in prima linea, Trump deve cambiare la sua strategia di campagna. Ora, è il candidato alla presidenza più anziano nella storia di 248 anni degli Stati Uniti.

Ai suoi eventi di campagna, Trump spesso dipinge scenari cupi del declino del paese sotto la guida dei "democratici estremisti di sinistra". afirmar che i democratici vogliono distruggere gli Stati Uniti, guardare passivamente mentre i migranti criminali invadono e portare il paese in una terza guerra mondiale.

