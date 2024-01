L'aereo della guardia costiera giapponese non è stato autorizzato al decollo prima dell'incidente mortale sulla pista, secondo la trascrizione del controllo del traffico aereo

L'incidente mortale ha visto il volo 516 della Japan Airlines schiantarsi contro l'aereo della Guardia Costiera dopo aver toccato la pista martedì, causando l'esplosione di una terrificante palla di fuoco.

Tutte le 379 persone a bordo dell'aereo della Japan Airlines (JAL) sono state evacuate in sicurezza. Cinque dei sei membri dell'equipaggio dell'aereo più piccolo della Guardia Costiera sono morti, secondo il ministro dei Trasporti giapponese Tetsuo Saito.

Mercoledì Saito ha pubblicato la trascrizione di oltre quattro minuti di comunicazioni tra i controllori del traffico aereo e i due aerei immediatamente prima dell'incidente, che indica che il volo Japan Airlines aveva ricevuto il permesso di atterrare.

Secondo la trascrizione, il controllo del traffico aereo ha dato all'aereo passeggeri della JAL il permesso di atterrare sulla pista C alle 17:43:26 ora locale (3:43:26 ET).

Tuttavia, la trascrizione non mostra una chiara approvazione al decollo per l'aereo della guardia costiera, che invece ha detto di "rullare verso il punto di attesa" alle 17:45:11 (3:45:11 ET). L'equipaggio dell'aereo della guardia costiera ha confermato l'istruzione pochi secondi dopo, secondo la trascrizione.

Circa due minuti dopo, il volo JAL si è scontrato con l'aereo della guardia costiera sulla pista, secondo la data e l'ora del video di sorveglianza dell'aeroporto.

Il Segretario ai Trasporti Saito ha dichiarato ai giornalisti mercoledì che l'incidente è "ancora in fase di indagine" e il prossimo passo sarà quello di ascoltare la registrazione audio della conversazione tra il pilota della guardia costiera e la torre di controllo del volo.

Ha aggiunto che il Ministero dei Trasporti sta prendendo tutte le precauzioni per evitare che un simile incidente si ripeta, dicendo che il Ministero ha "detto alle compagnie aeree e alle agenzie di controllo del traffico aereo di implementare accuratamente le operazioni e le procedure di base".

In un briefing successivo alla conferenza stampa di Saito, i funzionari del Japan Transportation Safety Board (JTSB) hanno dichiarato di aver recuperato i registratori di volo e vocali dell'aereo della Guardia Costiera. Tuttavia, hanno aggiunto che stanno ancora cercando quelli dell'aereo della JAL.

Un funzionario del JTBS ha dichiarato ai giornalisti che il controllore del traffico aereo ha autorizzato l'aereo della JAL ad atterrare sulla pista C e ha ordinato all'aereo della guardia costiera di "mantenere il punto".

La pubblicazione della trascrizione arriva dopo che la Japan Airlines ha dichiarato in un comunicato di martedì che il suo equipaggio era stato autorizzato ad atterrare dal controllo del traffico aereo prima della collisione.

L'audio di LiveATC.net sembra descrivere l'equipaggio che legge l'ordine di autorizzazione per la pista 34, dicendo "autorizzato ad atterrare alla 34a destra".

La Japan Airlines si è impegnata a collaborare pienamente alle indagini per determinare le responsabilità dell'incidente mortale.

I passeggeri che erano a bordo dell'aereo della Japan Airlines, un Airbus A350, e i testimoni della collisione hanno descritto il terrore che ha lasciato il posto al sollievo quando si è capito che tutti i passeggeri erano sopravvissuti.

Incredibilmente, la Japan Airlines ha dichiarato che solo una persona a bordo del suo aereo ha riportato contusioni, ma 13 "hanno richiesto un consulto medico a causa di un disagio fisico".

Leincursioni in pista, come vengono classificati gli incidenti di questo tipo, sono "rare ma possono essere catastrofiche", secondo Graham Braithwaite, professore di sicurezza e indagini sugli incidenti presso l'Università britannica di Cranfield.

Helen Regan, Pete Muntean e Lauren Koenig della CNN hanno contribuito alla stesura dei rapporti.

Fonte: edition.cnn.com