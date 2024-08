L'aereo da combattimento F-16 ha avuto un incidente in Ucraina.

L'Ucraina era entusiasta per l'arrivo imminente dei caccia F-16. Questi "cattivi" prodotti nell'Ovest erano attesi per rinforzare la loro difesa aerea. Purtroppo, nemmeno poche settimane dopo la prima consegna, un F-16 è precipitato.

Secondo un articolo del "Wall Street Journal", citando un ufficiale americano anonimo, l'incidente è avvenuto il lunedì. È successo poche settimane dopo l'arrivo del primo caccia americano. I primi risultati suggeriscono che il jet non è stato abbattuto dal fuoco nemico, nonostante l'incidente si sia verificato durante l'attacco missilistico russo sulla nazione. L'ufficiale americano ha ipotizzato che l'errore del pilota potrebbe essere la causa, suggerendo un possibile decesso.

I F-16 sono stati messi in azione il lunedì, con l'obiettivo di contrastare quello che si ritiene sia il più grande attacco aereo della Russia dall'inizio dell'invasione su larga scala nel febbraio 2022. Sono stati anche utilizzati per intercettare e distruggere i missili cruise russi.

Il numero esatto di F-16 in possesso dell'Ucraina rimane un mistero. A inizio agosto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha mostrato il primo di questi aerei. Secondo il "Wall Street Journal", l'Ucraina ha ricevuto sei aerei occidentali finora, mentre "The Independent" indica dieci consegne.

L'Ucraina ha ottenuto la promessa di 79 F-16 dai Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia e Belgio. Tuttavia, il ritmo lento delle consegne dei caccia, unite alla scarsità di posti di addestramento e alla durata dello stesso, sta rallentando la creazione di una squadriglia di F-16 formidabile.

Il F-16 è un potente aereo militare, in servizio in più di due dozzine di paesi in tutto il mondo. Con la produzione americana, questi "baby birds" possono essere utilizzati per la difesa aerea e gli attacchi al suolo.

